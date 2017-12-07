В Барнауле члены партии ЛДПР в костюме копейки просили водителей не превышать скорость. Фото : Пресс-служба партии ЛДПР. В Барнауле члены партии ЛДПР в костюме копейки просили водителей не превышать скорость. Фото : Пресс-служба партии ЛДПР.

Своими действиями партийцы предупреждали барнаульцев об опасностях на дорогах.

Ранее представители партии отправили главе города список особо опасных для жизни нерегулируемых пешеходных переходов.

Петр Кайдаш, координатор Центрального отделения ЛДПР, рассказал, что часто маршрутки несутся в погоне за деньгами. Кроме того, автомобилисты тормозят у самой зебры. За октябрь и ноябрь на переходах погибли или получили травмы более 12 барнаульцев.

Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.