В Барнауле изменят схему проезда на пересечении проспекта Ленина с улицей Ползунова.

Здесь установят дорожные знаки "Движение прямо или направо". Теперь на проспекте Ленина автомобиль не сможет развернуться или повернуть налево (на улицу Ползунова в сторону пр. Социалистического).

Эти изменения должны повысить безопасность движения.

Водителей просят быть внимательными и соблюдать требования знаков.

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