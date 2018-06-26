Автоновости

В Барнауле изменят схему проезда на пересечении проспекта Ленина с улицей Ползунова

Сегодня, 10:19.
Автоновости

С 16 июля в центре Барнаула на пересечении проспекта Ленина и улицы Ползунова изменится движение для автомобилей, сообщает официальный сайт города. 

В Барнауле изменят схему проезда на пересечении проспекта Ленина с улицей Ползунова.
В Барнауле изменят схему проезда на пересечении проспекта Ленина с улицей Ползунова. Фото : barnaul.org.

Здесь установят дорожные знаки "Движение прямо или направо". Теперь на проспекте Ленина автомобиль не сможет развернуться или повернуть налево (на улицу Ползунова в сторону пр. Социалистического). 

Эти изменения должны повысить безопасность движения.

Водителей просят быть внимательными и соблюдать требования знаков.

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