В Барнауле изменят схему проезда на пересечении проспекта Ленина с улицей Ползунова.

С 16 июля в центре Барнаула на пересечении проспекта Ленина и улицы Ползунова изменится движение для автомобилей, сообщает официальный сайт города.
Здесь установят дорожные знаки "Движение прямо или направо". Теперь на проспекте Ленина автомобиль не сможет развернуться или повернуть налево (на улицу Ползунова в сторону пр. Социалистического).
Эти изменения должны повысить безопасность движения.
Водителей просят быть внимательными и соблюдать требования знаков.
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