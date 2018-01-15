В Барнауле лихач на Toyota устроил ночные гонки с экипажами ДПС

Ночью 14 января барнаулец на иномарке пытался уехать от сотрудников ГИБДД. Мужчину догнали и задержали, сообщает "Катунь 24".
В Барнауле около часа ночи за нарушения сотрудники ГИБДД на улице Взлетная – Лазурная пытались остановить автомобиль Toyota Mark II. Водитель не подчинился требованиям и уехал.
Экипажи ДПС преследовали нарушителя. Автомобиль остановили в районе Павловского тракта, 287. За рулем иномарки был 21-летний парень. Он отказался от медицинского освидетельствования.
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