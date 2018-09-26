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В Барнауле на нескольких перекрестках отключили светофоры

В среду, 26 сентября, на нескольких перекрестках на Красноармейском с 9.00 до 16.30 отключили светофоры, сообщает официальный сайт города.

Установка светофоров в Барнауле.
Установка светофоров в Барнауле.
Анна Зайкова, altapress.ru

Светофоры отключили:

  • на пересечении с улицей Гоголя;
  • на пересечении с улицей Анатолия;
  • в районе Красноармейского, 4.

Ранее altapress, ru сообщал о том, что активисты Общероссийского народного фронта в Алтайском крае продолжают составлять рейтинг «убитых дорог». В сентябре 2018 года администрация Барнаула получила список из 238 участков.

Исходя из рейтинга, в ближайшие планы ремонта дорог необходимо включить участки проспектов Ленина и Коммунаров, улиц Пролетарской и Деповской, а также построить дороги в новых микрорайонах.

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