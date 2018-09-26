В Барнауле на нескольких перекрестках отключили светофоры

Светофоры отключили:
- на пересечении с улицей Гоголя;
- на пересечении с улицей Анатолия;
- в районе Красноармейского, 4.
Ранее altapress, ru сообщал о том, что активисты Общероссийского народного фронта в Алтайском крае продолжают составлять рейтинг «убитых дорог». В сентябре 2018 года администрация Барнаула получила список из 238 участков.
Исходя из рейтинга, в ближайшие планы ремонта дорог необходимо включить участки проспектов Ленина и Коммунаров, улиц Пролетарской и Деповской, а также построить дороги в новых микрорайонах.