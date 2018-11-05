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В Барнауле на проезжей части провалился асфальт

В Барнауле на пересечении улиц Островского и Георгия Исакова провалился асфальт, сообщили жители города в группе «Барнаул22». Образовалась огромная яма.

В Барнауле на проезжей части провалился асфальт.
В Барнауле на проезжей части провалился асфальт.
vk.com/barneos22

Это место на проезжей части огородили лентами.

«Там летом асфальт новый положили, этого и следовало ожидать. Не перерыли, так сам провалился», пишет подписчик Дмитрий Уколов.

Ранее altapress.ru писал, что участке дороги на нечетной стороне улицы Островского между улицами А. Петрова и Г. Исакова летом срезали новый асфальт. За последние десять лет асфальт здесь изрядно разбило. Долгие годы дорожники проводили только ямочный ремонт. Но летом 2017 года сюда пригнали дорожную технику, срезали старое покрытие и уложили новое. В июне 2018 года здесь по-новой уложили асфальт.

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