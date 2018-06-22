Автоновости

В Барнауле отключили светофоры на трех перекрестках

Сегодня, 09:50.
Автоновости

В Барнауле утром 22 июня отключили светофоры на нескольких перекрестках, сообщает официальный сайт города.

Светофор.
Светофор. Фото : СС0.

Отключения связаны с проведением плановых ремонтных работ.

  • с 9 до 13 часов светофоры отключат на пересечении Социалистического проспекта с улицей Партизанской,
  • с 9 до 12 часов светофоры отключат на пересечении улицы Попова с улицей Взлетной,
  • с 9 до 12 часов светофоры отключат на пересечении улицы Попова с улицей Балтийской.

Водителей просят быть внимательными и соблюдать требования дорожных знаков.

Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Смотрите также
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Комментарии для сайта Cackle
Новости партнеров
© 2001-2018 Издательский дом «Алтапресс»
Пользовательское соглашение | Условия комментирования | Городской справочник | Подать объявление
Категория информационной продукции 18+
Администрирование сайта ООО «Алтапресс-сервис»
Рейтинг@Mail.ru Система Orphus