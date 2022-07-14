В Барнауле продается «кукольный» дом за 38 млн рублей

На первом этаже есть кухня, большая столовая, гостиная, камин. Здесь же находятся четыре спальни, две комнаты отдыха и баня с бассейном.
На мансардном этаже три спальни, гостиная, кухня, столовая, веранда с лестницей.
Некоторые стены и мебель в комнатах отделаны цветочными рисунками, что и делает дом похожий на кукольный.
На участке располагаются беседка, сад, теплица, плодовые и декоративные деревья.
Также к дому прилагается просторный гараж на четыре машины.
У дома отличное расположение: в шаговой доступности спортивная школа, торговые центры «Огни», «Весна», лицей № 73.