14 июля
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Автоновости

В Барнауле продается «кукольный» дом за 38 млн рублей

Двухэтажный коттедж площадью 380 кв.м. продается в Барнауле на улице Солнцева, в пяти км от центра города. Автор объявления на «Этажах» указывает, что дом стоит на участке в 10 соток.

Дом, 380 кв.м.
Дом, 380 кв.м.
"Этажи".

На первом этаже есть кухня, большая столовая, гостиная, камин. Здесь же находятся четыре спальни, две комнаты отдыха и баня с бассейном.

На мансардном этаже три спальни, гостиная, кухня, столовая, веранда с лестницей.

Некоторые стены и мебель в комнатах отделаны цветочными рисунками, что и делает дом похожий на кукольный.

На участке располагаются беседка, сад, теплица, плодовые и декоративные деревья.

Также к дому прилагается просторный гараж на четыре машины.

У дома отличное расположение: в шаговой доступности спортивная школа, торговые центры «Огни», «Весна», лицей № 73.

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