Автоновости

В Барнауле пройдет презентация нового Geely Atlas

Сегодня, 11:35.
Автоновости

Приглашаем на торжественное мероприятие по случаю старта продаж Geely Atlas, которое состоится 1 июня в 17.00.

Geely Atlas.
Geely Atlas. Фото : архив "Джили Центр Алтай".

Вас ждет увлекательная программа, подарочные сувениры, розыгрыш призов, фуршетный стол и тест драйв!

Приходите всей семьей, протестируйте новый комфортабельный автомобиль и получите заряд положительных эмоций!

Мы ждем вас в в нашем дилерском центре "Джили Центр Алтай"!

"Джили Центр Алтай"

Адес: г. Барнаул, ул. Малахова, 153-д
Телефон: (3852) 50-10-15
Сайт: geely.automagistral.com

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