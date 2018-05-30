В Барнауле пройдет презентация нового Geely Atlas

Приглашаем на торжественное мероприятие по случаю старта продаж Geely Atlas, которое состоится 1 июня в 17.00.
Вас ждет увлекательная программа, подарочные сувениры, розыгрыш призов, фуршетный стол и тест драйв!
Приходите всей семьей, протестируйте новый комфортабельный автомобиль и получите заряд положительных эмоций!
Мы ждем вас в в нашем дилерском центре "Джили Центр Алтай"!
Адес: г. Барнаул, ул. Малахова, 153-д
Телефон: (3852) 50-10-15
Сайт: geely.automagistral.com
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