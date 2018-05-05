В Барнауле разыскивают владельца брошенной во дворе машины

Автомобиль несколько дней стоит во дворе на Павловском тракте, пишет сообщество "Инцидент Барнаул".
Белая Honda Orthia стоит средине двора, у не вывернуто колесо. Всем приходится объезжать машину.
Тех, кто знает хозяина или может что-то рассказать об автомобиле, просят написать администратору сообщества.
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