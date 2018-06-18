В Барнауле запретили ночную парковку на участке улицы Антона Петрова

Парковать машины нельзя будет на улице Антона Петрова от здания №247 до остановки "Школа" с 23 до 7 часов. Ограничения вводят для санитарной уборки дороги.

Новые дорожные знаки установят 18 июня. Водителей просят соблюдать их требования.

Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.