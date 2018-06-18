Автоновости

В Барнауле запретили ночную парковку на участке улицы Антона Петрова

Сегодня, 10:29.
Автоновости

В Барнауле ограничили стоянку автомобилей в ночное время на участке улицы Антона Петрова, сообщает официальный сайт города.

В Барнауле запретят ночную парковку на участке улицы Антона Петрова.
В Барнауле запретят ночную парковку на участке улицы Антона Петрова. Фото : barnaul.org.

Парковать машины нельзя будет на улице Антона Петрова от здания №247 до остановки "Школа" с 23 до 7 часов. Ограничения вводят для санитарной уборки дороги.

Новые дорожные знаки установят 18 июня. Водителей просят соблюдать их требования.

Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Смотрите также
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Комментарии для сайта Cackle
Новости партнеров
© 2001-2018 Издательский дом «Алтапресс»
Пользовательское соглашение | Условия комментирования | Городской справочник | Подать объявление
Категория информационной продукции 18+
Администрирование сайта ООО «Алтапресс-сервис»
Рейтинг@Mail.ru Система Orphus