В Барнауле запретят парковаться около Дворца спорта

С 9 апреля будет запрещена парковка около Дворца зрелищ и спорта со стороны Мерзликина. Об этом сообщает администрация Барнаула.
Парковаться нельзя будет по четной стороне Мерзликина — в районе пересечения с Геблера. Рядом находятся СК "Обь" и офис сети "Мария-Ра".
В мэрии отмечают, что парковку запретили, чтобы обеспечить беспрепятственный проезд автобусов с артистами и спортсменами к зданию дворца спорта. На довольно узком проезде автовладельцы нередко оставляют свои транспортные средства на дороге или тротуаре, и тем самым мешают проезду.
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