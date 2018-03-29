В Барнауле запретят парковаться около Дворца спорта

Парковаться нельзя будет по четной стороне Мерзликина — в районе пересечения с Геблера. Рядом находятся СК "Обь" и офис сети "Мария-Ра".

В мэрии отмечают, что парковку запретили, чтобы обеспечить беспрепятственный проезд автобусов с артистами и спортсменами к зданию дворца спорта. На довольно узком проезде автовладельцы нередко оставляют свои транспортные средства на дороге или тротуаре, и тем самым мешают проезду.

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