В ГИБДД Барнаула предупреждают о неработающем светофоре

Сейчас на месте работают инспекторы ДПС. Они регулируют движение. Для избежания пробок и аварийных ситуаций водителей призывают заранее выбирать варианты объезда.

Ранее altapress.ru писал, что специалисты в тестовом режиме запустили дополнительную подсветку светофоров на перекрестке улиц Попова и 280-летия Барнаула.

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