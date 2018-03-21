В Госдуме хотят увеличить разрешенную скорость на трассах

Максимальную разрешенную скорость автомобиля нужно увеличить с 90 км/ч до 100-110 км/ч. Такое предложение внес глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев, передает "Интерфакс".

По его словам, эту идею законодатели обсудят с МВД. Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.