В 40-градусный мороз на алтайской трассе сломался автобус с детьми из Казахстана

Ночью 22 января в Алтайском крае сломался автобус с юными хоккеистами из команды "Иртыш", ехавшими в Казахстан. Авария случилась на трассе в Благовещенском районе, где, по данным газеты "Родная сторона", в момент поломки автобуса было 40 градусов мороза.
В автобусе находились хоккейная команда из 18 подростков, а также тренер и два водителя. Они возвращались из Междуреченска домой.
Машина заглохла во втором часу ночи возле поселка Степное Озеро. Сообщение о поломке было отправлено в МЧС, сотрудники ведомства оповестили администрацию поселка, оттуда выслали помощь хоккеистам.
Ребят разместили в местном доме культуры, напоили горячим чаем и накормили бутербродами. К делу подключилась районная администрация, которая решает, как помочь с ремонтом автобуса и где организовать питание попавшим в затруднительную ситуацию казахстанцам.
Напомним, что 22 января из-за аномальных морозов из барнаульского автовокзала не вышел в рейс каждый третий автобус.
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