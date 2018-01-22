Автоновости

В 40-градусный мороз на алтайской трассе сломался автобус с детьми из Казахстана

Сегодня, 14:09.
Автоновости

Ночью 22 января в Алтайском крае сломался автобус с юными хоккеистами из команды "Иртыш", ехавшими в Казахстан. Авария случилась на трассе в Благовещенском районе, где, по данным газеты "Родная сторона", в момент поломки автобуса было 40 градусов мороза.

Зима. Дорога. Поземка. Автобус.
Зима. Дорога. Поземка. Автобус. Фото : Настасья Коваленко.

В автобусе находились хоккейная команда из 18 подростков, а также тренер и два водителя. Они возвращались из Междуреченска домой.

Сколько продержатся аномальные морозы на Алтае

Машина заглохла во втором часу ночи возле поселка Степное Озеро. Сообщение о поломке было отправлено в МЧС, сотрудники ведомства оповестили администрацию поселка, оттуда выслали помощь хоккеистам.

Ребят разместили в местном доме культуры, напоили горячим чаем и накормили бутербродами. К делу подключилась районная администрация, которая решает, как помочь с ремонтом автобуса и где организовать питание попавшим в затруднительную ситуацию казахстанцам.

Напомним, что 22 января из-за аномальных морозов из барнаульского автовокзала не вышел в рейс каждый третий автобус.

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