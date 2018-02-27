В Hyundai рассказали, когда россияне будут ездить на беспилотных автомобилях

Легковые беспилотные автомобили могут прийти в Россию не ранее, чем через десять лет. Об этом рассказал управляющий директор "Хендэ Мотор СНГ" Алексей Калицев, пишет РИА Новости. По его словам, появлению этого вида транспорта мешает состояние отечественных дорог, климат, отсутствие необходимой законодательной базы и потребности в таких авто.
По мнению Калицева, состояние дорог в России, а также климатические условия не позволят легковым беспилотникам быстро прийти в страну.
"Другой вопрос — законодательная база. Насколько человек согласится участвовать в системе дорожного движения совместно с полностью автономными либо роботизированными транспортными средствами? Это очень большой вопрос именно юридический. В случае каких-то ДТП кто будет отвечать?", — рассуждает эксперт.
Алексей Калицев считает, что идея использовать беспилотные грузовые поезда в стране более реалистична. Однако для этого потребуется соответствующая инфраструктура — стрелки, семафоры, системы отслеживания движения поезда.
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