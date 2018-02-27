В Hyundai рассказали, когда россияне будут ездить на беспилотных автомобилях

По мнению Калицева, состояние дорог в России, а также климатические условия не позволят легковым беспилотникам быстро прийти в страну.



"Другой вопрос — законодательная база. Насколько человек согласится участвовать в системе дорожного движения совместно с полностью автономными либо роботизированными транспортными средствами? Это очень большой вопрос именно юридический. В случае каких-то ДТП кто будет отвечать?", — рассуждает эксперт.

Алексей Калицев считает, что идея использовать беспилотные грузовые поезда в стране более реалистична. Однако для этого потребуется соответствующая инфраструктура — стрелки, семафоры, системы отслеживания движения поезда.

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