На центральном проспекте Барнаула не работают несколько светофоров

Не работают светофоры 7 июня. Фото : altapress.ru. Не работают светофоры 7 июня. Фото : altapress.ru. Не работают светофоры 7 июня. Фото : altapress.ru.

С 9 утра до 15:45 светофоры не работают:

на пересечении проспекта Красноармейского с улицей Гоголя;

на пересечении проспекта Красноармейского с улицей Анатолия.

Также светофоры не работают на площади Спартака.

Водителей просят быть внимательными и соблюдать требования дорожных знаков.

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