На центральном проспекте Барнаула не работают несколько светофоров

В Барнауле из-за плановых ремонтных работ на электросетях отключили светофоры в нескольких местах, сообщает официальный сайт города.
Не работают светофоры 7 июня. Фото : altapress.ru.
Не работают светофоры 7 июня. Фото : altapress.ru.
Не работают светофоры 7 июня. Фото : altapress.ru.
С 9 утра до 15:45 светофоры не работают:
- на пересечении проспекта Красноармейского с улицей Гоголя;
- на пересечении проспекта Красноармейского с улицей Анатолия.
Также светофоры не работают на площади Спартака.
Водителей просят быть внимательными и соблюдать требования дорожных знаков.
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