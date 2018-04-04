В центре Барнаула временно отключат светофор

Отключение связано с проведением плановых ремонтных работ на электросетях. Светофор не будет работать с 13.30 до 16.30.

Водителей просят быть внимательными и соблюдать требования дорожных знаков.

Напомним, 3 апреля светофоры отключали на двух перекрестах города.

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