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ВТБ Лизинг передал в лизинг 100-тысячный автомобиль

Сегодня, 18:20.
Новости компаний

Компания ВТБ Лизинг объявила о передаче в лизинг 100-тысячного автомобиля. Юбилейная сделка реализована в марте текущего года.

Евгений Татаринов,
заместитель генерального директора ВТБ Лизинг:

"Передача стотысячного автомобиля является знаковым событием для нашей компании, которое свидетельствует об эффективности нашей стратегии развития, быстром росте и о самом главном – доверии наших клиентов и партнеров".

Справка

Направление "Автолизинг" - одно из приоритетных направлений лизинговой компании, которое работает с 2012 года. Компания предоставляет в лизинг легковые автомобили, грузовой автотранспорт, автобусы, спецтехнику в рамках программ финансового и операционного лизинга. ВТБ Лизинг представлен в 58 городах России и сотрудничает более чем с 2800 дилерскими предприятиями по всей России.

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