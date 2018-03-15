ВТБ Лизинг передал в лизинг 100-тысячный автомобиль

Евгений Татаринов,

заместитель генерального директора ВТБ Лизинг:

"Передача стотысячного автомобиля является знаковым событием для нашей компании, которое свидетельствует об эффективности нашей стратегии развития, быстром росте и о самом главном – доверии наших клиентов и партнеров".

Справка

Направление "Автолизинг" - одно из приоритетных направлений лизинговой компании, которое работает с 2012 года. Компания предоставляет в лизинг легковые автомобили, грузовой автотранспорт, автобусы, спецтехнику в рамках программ финансового и операционного лизинга. ВТБ Лизинг представлен в 58 городах России и сотрудничает более чем с 2800 дилерскими предприятиями по всей России.

Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.