Второй раз за месяц Nissan поднял цены на автомобили в России

Компания Nissan во второй раз за февраль подняла цены почти на весь модельный ряд, сообщают «Автоновости дня».

Самая доступная модель бренда, внедорожник Terrano, во всех комплектациях выросла в цене на 20 тыс. рублей и теперь стоит от 1 млн 262 тыс. руб. Компактный кроссовер Qashqai подорожал во всех комплектациях, кроме базовой (плюс 13−73 тыс. руб.), сейчас за него просят минимум 1 млн 697 тыс. руб.

В зависимости от комплектации прибавка к цене кроссовера X-Trail варьируется от 44 до 74 тыс. рублей, после первого февральского подорожания его РРЦ составила 2 млн 42 тыс. рублей, пишет Газета.Ru. Наконец, кроссовер Murano во всех комплектациях вырос в цене на 40 тыс. рублей (от 3 млн 269 тыс. руб.).

Автомобили подорожали на сумму от 13 тыс. до 74 тыс. рублей, или на 0,6−3,2%.

Единственной моделью, чьи цены не изменились, стал внедорожник Pathfinder нового поколения.

Ранее автомобили с пробегом за год подорожали на 60%.