Где найти в современную интерьерную сантехнику в Барнауле

Весь праздник сопровождал замечательный ведущий Марат Бровкин. Летающие стаканы наполнялись вкуснейшими коктейлями от шоу-бармена Алексея Маташкова, а знаменитый на всю Россию иллюзионист Илья Рогулин показал настоящую магию, не оставившую равнодушным никого. Было разыграно множество призов от партнеров салона «100 градусов» — Hansgrohe, Aco, Tece, Bette, Kermi, Oras. Это были как обычные подарки — рюкзаки, флешки, термосы, фитнес-кружки, полотенца, ликеры и даже бочонки немецкого пива, — так и премиум-призы: дизайнерская клавиша для инсталляции Tece, дренажный канал Cleanline от Geberit.
Главным призом стала душевая система с поддержкой режима контрастного душа от Oras стоимостью более 100 тысяч рублей. Помимо развлекательной программы все гости могли поучаствовать в презентациях от партнеров компании и познакомиться с новинками.
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