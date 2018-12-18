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Где найти в современную интерьерную сантехнику в Барнауле

В Барнауле для ценителей изысканных вещей открылся новый салон современной интерьерной сантехники «100 градусов». Он предлагает санфаянс, смесители, душевые системы, керамическую плитку от именитых мировых производителей. На открытие пришли более 100 гостей, включая известных дизайнеров, их ждал великолепный фуршет от банкет-холла «Мишель» и развлекательная программа с живой музыкой.

Салон современной интерьерной сантехники «100 градусов».
Салон современной интерьерной сантехники «100 градусов».
Дмитрий Лямзин

Весь праздник сопровождал замечательный ведущий Марат Бровкин. Летающие стаканы наполнялись вкуснейшими коктейлями от шоу-бармена Алексея Маташкова, а знаменитый на всю Россию иллюзионист Илья Рогулин показал настоящую магию, не оставившую равнодушным никого. Было разыграно множество призов от партнеров салона «100 градусов» — Hansgrohe, Aco, Tece, Bette, Kermi, Oras. Это были как обычные подарки — рюкзаки, флешки, термосы, фитнес-кружки, полотенца, ликеры и даже бочонки немецкого пива, — так и премиум-призы: дизайнерская клавиша для инсталляции Tece, дренажный канал Cleanline от Geberit.

Салон современной интерьерной сантехники «100 градусов».
Салон современной интерьерной сантехники «100 градусов».
Дмитрий Лямзин
Салон современной интерьерной сантехники «100 градусов».
Салон современной интерьерной сантехники «100 градусов».
Дмитрий Лямзин
Салон современной интерьерной сантехники «100 градусов».
Салон современной интерьерной сантехники «100 градусов».
Дмитрий Лямзин
Салон современной интерьерной сантехники «100 градусов».
Салон современной интерьерной сантехники «100 градусов».
Дмитрий Лямзин

Главным призом стала душевая система с поддержкой режима контрастного душа от Oras стоимостью более 100 тысяч рублей. Помимо развлекательной программы все гости могли поучаствовать в презентациях от партнеров компании и познакомиться с новинками.

Салон современной интерьерной сантехники «100 градусов»

Адрес: Барнаул, ул. Папанинцев, 165

Телефон: (385−2) 538−101

E-mail: salon100@pu.ru

Сайт: 22pu.ru

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