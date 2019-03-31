Как без трат на ландшафтного дизайнера сделать из своего огорода красивый участок

В преддверии летнего сезона для собственников нескольких соток земли актуален вопрос: как улучшить свой участок. Кто-то действует методом проб и ошибок, а кто-то приглашает специалиста, что, впрочем, не гарантирует успех. О том, как сделать все правильно, рассказывает барнаульский ландшафтный дизайнер Елена Кехтер. А своим опытом обустройства дачного делится владелица дачи Оксана Цыганкова.

Ландшафтный дизайнер: за и против

Воспользоваться услугами ландшафтного дизайнера стоит, когда стоят сложные задачи: визуально сгладить сложный рельеф участка, скрыть недостатки. Также профессионал подскажет клиенту, какие растения и в каких зонах расположить так, чтобы цветущий сад радовал с весны до поздней осени. Новичку бывает сложно сразу разобраться, как сделать так, чтобы одни цветы гармонично сменялись другими при сохранении контраста и нужной цветовой гаммы.

Елена Кехтер,

ландшафтный дизайнер и руководитель студии озеленения Dream Garden:

Многие объекты сложно сделать самостоятельно: водоем, мощение, альпийскую горку и т.д. Для этого требуются специальные знания, опыт и много рабочих мужских рук.

Жительница Барнаула Оксана Цыганкова обратилась за помощью к одному из барнаульских дизайнеров. На нескольких сотках в одном из садоводств Барнаула захотелось создать комфортную для летнего проживания зону с жилым домом, подсобными помещениями, беседкой, бассейном, детским уголком.

Оксана Цыганкова,

владелица дачи:

Дизайнеры не все профессиональны, хорошего найти очень сложно. Посадили мне растения, которые совсем не прижились: их нельзя было помещать на солнце. И ведь не так дорого стоит услуга дизайнера, сколько посадочный материал: это десятки тысяч рублей. Несмотря на это, наверное, без дизайнеров, я бы все же не организовала свою дачу так красиво Несмотря на спорные моменты, были дельные советы. Потом уже сама смотрела и проектировала по своему вкусу. Сейчас все можно найти в интернете.

Барнаульские агентства по ландшафтному дизайну предлагают такие услуги, как консультация дизайнера и сервисное обслуживание участков. Знания специалиста могут оказаться полезными, когда есть участок с посадками, а захотелось улучшить, что-то пересадить, добавить или убрать. Дизайнер расскажет о сочетаемости растений, даст советы по перемещению.

Елена Кехтер,

ландшафтный дизайнер и руководитель студии озеленения Dream Garden:

Без специальных знаний сложно вырастить самостоятельно композиции из разных растений — деревьев, кустарников, многолетников. Необходимо знать правила посадки и как растение разрастается, ведь можно посадить слишком близко или слишком далеко друг от друга. Есть растения-партнеры, которые можно сажать рядом, а есть те, которым не рекомендуют соседство.

Цены на обустройство участка 5 тысяч рублей за сотку — минимальная стоимость дизайн-проекта , куда входит три плана: дендраплан , генплан и 3D-визуализация.

куда входит три плана: дендраплан генплан и 3D-визуализация. 300 рублей за кв. м — минимальная цена посевного газона.

От 450 рублей за кв. м — стоимость рулонного газона.

На дачном участке Оксаны Цыганковой. Юлия Литвинова

Газон разбивать самому или пригласить специалиста?

Оксана Цыганкова рассказывает, что ей показалось, будто газон будет дешевле посадить самим, а остальную работу по озеленению предоставить специалистам. Они с мужем посадили сами газонную траву, но теперь дачница делать так больше не посоветует никому.

Оксана Цыганкова,

владелица дачи:

Во-первых, наш газон долго растет. Во-вторых, он не очень ровный. В-третьих, это постоянная борьба с сорняками. Если не дай бог прошел ливень, все семена смывает и получается здесь лысый, а там, куда их смыло, стоит такая жуткая трава, что проредить неизвестно как. Газон каждый день надо поливать через укрывочную ткань, ходить по нему нельзя, тоненькие росточки вырастают, там выгорит, там сорняк. Мы намучились! Когда стелется специалистами рулонный газон, он сразу ровненький, четкий, хорошо прорастает и быстро, как ровное покрывало. А нам приходилось подсеивать хоть из того же мешка, а получался пятнами.

Ее слова подтверждает Елена Кехтер, которая говорит, что бытует заблуждение, будто газон — это просто, поэтому многие сеют егосами. Но это вовсе не просто, считает ландшафтный дизайнер:

Требуется специальная подготовка земли, инструменты для выравнивания и уплотнения почвы. Мы рекомендуем обращаться к специалистам.

Факт Помимо сетей цветочных магазинов, комнатные растения, а также для высадки на своем участке можно приобрести по символической цене в теплице Алтайского краевого детского экологического центра. В 2019 году Центр впервые стал партнером алтайского проекта «Журналист меняет профессию».

На дачном участке Оксаны Цыганковой. Юлия Литвинова

Советы тем , кто не хочет прибегать к услугам ландшафтного дизайнера

1. Обсудите в семейном кругу ваши потребности: кому-то нужен огород, кому-то игровая площадка, а кому-то беседка с мангалом. Лучше сразу определить круг интересов, иначе встроить потом новый объект бывает проблематично. 2. Расчертите участок, схематично отметив все объекты с их размерами, растения, их срок цветения и цветовую гамму. Наглядно будет проще сориентироваться и что-то при необходимости поменять местами. 3. Посмотрите для вдохновения проекты участков в интернете или мобильных приложениях. Такие сервисы как houzz содержат тысячи реализованных проектов со схожими потребностями и размером участка. 4. Немаловажным моментом является анализ климатических характеристик участка. За домом повышенная влажность, тень от забора, а перед домом солнце? При расположении объектов необходимо это учитывать, чтобы малыш с песочницей не оказался на ветреном участке, а саженцы дорогих тенелюбивых растений под палящим солнцем. 5. Владельцам компактных участков можно обратить свое внимание на вертикальное озеленение. Несложно приобрести или самостоятельно изготовить подвесные прямоугольные ящики и расположить их вдоль забора снизу вверх. 6. Можно сэкономить на растениях, используя принцип контраста из доступных вам цветов. Горшки с цветами можно расставить на ступеньках, вдоль дорожек. Елена Кехтер советует: «Каждый может посадить однолетние цветы, расставить вазоны, подвесить кашпо или красивые контейнеры. Можно посадить петунии, мы в своей работе часто используем пеларгонию». 7. Огород тоже может выглядеть современно. «Можно сделать просто на земле грядки, а можно сделать красиво — приподнятые грядки, постелить между ними плитку или другое покрытие, присыпать мраморную крошку, мульчирующий материал», — говорит Елена Кехтер. 8. Не следует за один сезон стремиться воплотить все свои задумки, если вы начинающий садовод. Возможно, вам покажется оптимальным перенести в другое место цветник, а какие-то зоны сделать геометричными. Экспериментируйте, наблюдайте.

Все решает уход за садом

И клиенты дизайнеров и сами специалисты однозначно говорят: будьте готовы к постоянной работе. Красивый сад требует должного ухода.

Елена Кехтер,

ландшафтный дизайнер и руководитель студии озеленения Dream Garden:

Любой кустарник, любое дерево, если они вовремя пострижены, вовремя проведена санитарная или декоративная стрижка, будут выглядеть красиво. Сады требуют постоянного ухода. Ухоженные участки даже без супер-дизайна будут смотреться красивее и приятнее, чем-то, что сделано по проекту дизайнера, но не имеет никакого ухода.

Многие ошибочно считают: заказал проект, сделали реализацию, все красиво и можно успокоиться. На самом деле нет. Работа только начинается Чтобы ваш участок выглядел красиво, следует приложить много усилий для поддержания этой красоты. Из каждого уголка сада можно сделать шедевр.





Материал подготовлен по проекту «Журналист меняет пофессию». Организаторы конкурса: Министерство образования и науки Алтайского края, компания «Барнаулспецодежда», Константин Ганов при поддержке департамента администрации губернатора Алтайского края по информационной политике.

Юлия Семочкина