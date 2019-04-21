Пасха 2019: как самому сделать праздничную композицию для дома или в подарок

В 2019 году отмечать Пасху будут 28 апреля. Подготовка к Пасхе начинается заранее: необходимо провести генеральную уборку, красиво покрасить яйца, продумать праздничное пасхальное меню. В этот день приглашают гостей и обмениваются съедобными символами — яйцами, куличами. Мы предлагаем вам сделать красивый пасхальный сувенир в подарок или для украшения собственного дома. Подарки на Пасху своими руками никого не оставят равнодушными.

Изготовление пасхального венка , пошаговая инструкция

Для изготовления пасхального декора вам понадобится: круглая основа (покупная или самодельная), ножницы, клей, разноцветная ткань или бумага, яйца (искусственные покупные или яичная скорлупа), ленты и другие украшения. Можно использовать абсолютно все материалы — пуговицы, джутовую веревку и многое другое.

1. Для начала возьмите готовую круглую основу для венка (продается во всех флористических магазинах) либо изготовьте сами. Для этого следует вырезать круг из картона и приклеить на него мятую газетную бумагу, наполнитель для мягких игрушек либо вату для создания нужного вам объема.

Изготовление пасхального венка. Юлия Сёмочкина Изготовление пасхального венка. Юлия Сёмочкина

2. Теперь нужно замаскировать основу. Для этого можно обмотать круг тканевыми или бумажными полосками. Конец следует аккуратно приклеить.

Изготовление пасхального венка. Юлия Сёмочкина Изготовление пасхального венка. Юлия Сёмочкина Изготовление пасхального венка. Юлия Сёмочкина

3. Прежде чем приступать к декорированию, подумайте о креплении. Подойдет джутовая веревка или ленточка. Следует сразу ее привязать, чтобы потом задекорировать основу крепежа.

Изготовление пасхального венка. Юлия Сёмочкина Изготовление пасхального венка. Юлия Сёмочкина

4. Теперь все зависит от вашей фантазии и чувства вкуса. Пасха — весенний праздник, поэтому особенно удачно будут смотреться «природные» материалы, нежные расцветки: искусственные цветы с листочками, птички, яйца. Украсьте венок теми материалами, которые у вас имеются. (11−17)

Изготовление пасхального венка. Юлия Сёмочкина Изготовление пасхального венка. Юлия Сёмочкина Изготовление пасхального венка. Юлия Сёмочкина Изготовление пасхального венка. Юлия Сёмочкина Изготовление пасхального венка. Юлия Сёмочкина Изготовление пасхального венка. Юлия Сёмочкина Изготовление пасхального венка. Юлия Сёмочкина

5. Скорлупу от обычных куриных или перепелиных яиц можно покрасить перламутровой краской и красиво расположить на венке. Необычно будут смотреться половинки яиц.

Изготовление пасхального венка. Юлия Сёмочкина

6. Можно сформировать гнездо и посадить туда птичку с яйцами. Птицы с декоративными яйцами, перьями можно купить в любом отделе для рукодельниц или флористических магазинах. Гнездышко сформируйте, сбив специальную ткань — сизаль.

Изготовление пасхального венка. Юлия Сёмочкина Изготовление пасхального венка. Юлия Сёмочкина

Ваша композиция готова! Для вдохновения посмотрите фотоподборку пасхальных венков, сделанных участницами проекта «Журналист меняет профессию» в Алтайском краевом детском экологическом центре. 18−24

Материал подготовлен по проекту «Журналист меняет профессию». Организаторы конкурса: Министерство образования и науки Алтайского края, компания «Барнаулспецодежда», Константин Ганов при поддержке департамента администрации губернатора Алтайского края по информационной политике.

Юлия Семочкина