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Рецепт для любого праздника: торт на заказ

Иногда мы грустим, что выросли и никому даже в голову не придет, что больше всего на свете на Новый год нам хочется получить большой сладкий подарок. Может быть, координаты кондитерской STARDEAKERY станут прозрачным намеком?

Dmitry & Eugenia, торты на заказ Барнаул.
Dmitry & Eugenia, торты на заказ Барнаул.
Фото предоставлено рекламодателем

Здесь можно реализовать любую мечту о сладкой жизни: модный сегодня муссовый торт удивит сочетанием вкусов и текстур, почитатели традиций оценят классический бисквитный, дети будут в восторге от капкейков, которые, кстати, еще и очень удобны для утренника в детском саду, ведь это полноценный мини-торт в своей упаковке, не требующий дополнительной посуды. Да и вообще заказ торта — это не только сладкий результат, но и приятный и даже творческий процесс.

Торты на заказ Барнаул

Dmitry & Eugenia

Телефон: +7 (983) 551-77-17

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