Рецепт для любого праздника: торт на заказ

Иногда мы грустим, что выросли и никому даже в голову не придет, что больше всего на свете на Новый год нам хочется получить большой сладкий подарок. Может быть, координаты кондитерской STARDEAKERY станут прозрачным намеком?

Здесь можно реализовать любую мечту о сладкой жизни: модный сегодня муссовый торт удивит сочетанием вкусов и текстур, почитатели традиций оценят классический бисквитный, дети будут в восторге от капкейков, которые, кстати, еще и очень удобны для утренника в детском саду, ведь это полноценный мини-торт в своей упаковке, не требующий дополнительной посуды. Да и вообще заказ торта — это не только сладкий результат, но и приятный и даже творческий процесс.