Рецепт для любого праздника: торт на заказ

Здесь можно реализовать любую мечту о сладкой жизни: модный сегодня муссовый торт удивит сочетанием вкусов и текстур, почитатели традиций оценят классический бисквитный, дети будут в восторге от капкейков, которые, кстати, еще и очень удобны для утренника в детском саду, ведь это полноценный мини-торт в своей упаковке, не требующий дополнительной посуды. Да и вообще заказ торта — это не только сладкий результат, но и приятный и даже творческий процесс.
Dmitry & Eugenia
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