Цветы дома. Как продлить жизнь срезанным розам и улучшить качество домашних растений

Как продлить жизнь букету цветов
- Острыми ножницами кончик стебля следует срезать под углом 45 градусов.
- Удалите нижние листья: они не должны касаться воды в вазе.
- Воду необходимо менять каждый день.
- Срезанные цветы храните по возможности в прохладном месте.
Цветы. 8 марта.
СС0
Ольга Нехорошева,
педагог Алтайского краевого детского экологического центра:
Я не сторонник что-то подсыпать в цветы. Но если есть необходимость, лучше всего добавить «Кризал» (специальная подкормка для срезанных цветов — прим. ред.).
Лайфхак по оживлению хризантем
Повядшие хризантемы можно заварить кипятком и они снова оживут.
Как оживить растение в горшке
Ну, а чтобы оживить комнатное растение, для начала определите его тип. Роза или кактус? Каждому необходим свой особый уход.
- Если растение погибает, попробуйте поменять условия его содержания. Уберите с подоконника вглубь комнаты и наоборот. То же касается полива.
- Если растение очень медленно растет, у него небольшие и слабые листики — скорее всего, ему не хватает солнца.
- Проверьте почву растения, проанализируйте режим полива. Кактусы любят свет и умеренную сухость. Достаточно ли дренажа?
- Для роста растения нужно учитывать и размер горшка. Возможно, растение выросло из него и нуждается в большей площади.
- Если появились увядшие и деформированные листья, удалите их.
Материал подготовлен по проекту «Журналист меняет профессию». Организаторы конкурса: Министерство образования и науки Алтайского края, компания «Барнаулспецодежда», Константин Ганов при поддержке департамента администрации губернатора Алтайского края по информационной политике.
Юлия Семочкина