Цветы дома. Как продлить жизнь срезанным розам и улучшить качество домашних растений

Приятно получать красивые цветы в подарок. Каждой женщине хочется, чтобы букет простоял как можно дольше. Что для этого нужно сделать? Ольга Нехорошева, педагог Алтайского краевого детского экологического центра советует подрезать стебли ежедневно и с самого первого дня обладания букетом.

Как продлить жизнь букету цветов

Острыми ножницами кончик стебля следует срезать под углом 45 градусов. Удалите нижние листья: они не должны касаться воды в вазе. Воду необходимо менять каждый день. Срезанные цветы храните по возможности в прохладном месте.

Цветы. 8 марта. СС0

Ольга Нехорошева,

педагог Алтайского краевого детского экологического центра:

Я не сторонник что-то подсыпать в цветы. Но если есть необходимость, лучше всего добавить «Кризал» (специальная подкормка для срезанных цветов — прим. ред.).

Лайфхак по оживлению хризантем Повядшие хризантемы можно заварить кипятком и они снова оживут.

Комнатные растения. Открытые источники в интернете.

Как оживить растение в горшке

Ну, а чтобы оживить комнатное растение, для начала определите его тип. Роза или кактус? Каждому необходим свой особый уход.

Если растение погибает , попробуйте поменять условия его содержания. Уберите с подоконника вглубь комнаты и наоборот. То же касается полива. Если растение очень медленно растет , у него небольшие и слабые листики — скорее всего , ему не хватает солнца. Проверьте почву растения , проанализируйте режим полива. Кактусы любят свет и умеренную сухость. Достаточно ли дренажа? Для роста растения нужно учитывать и размер горшка. Возможно , растение выросло из него и нуждается в большей площади. Если появились увядшие и деформированные листья , удалите их.

Материал подготовлен по проекту «Журналист меняет профессию». Организаторы конкурса: Министерство образования и науки Алтайского края, компания «Барнаулспецодежда», Константин Ганов при поддержке департамента администрации губернатора Алтайского края по информационной политике.

Юлия Семочкина