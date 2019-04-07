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7 апреля 1°C

Цветы дома. Как продлить жизнь срезанным розам и улучшить качество домашних растений

Приятно получать красивые цветы в подарок. Каждой женщине хочется, чтобы букет простоял как можно дольше. Что для этого нужно сделать? Ольга Нехорошева, педагог Алтайского краевого детского экологического центра советует подрезать стебли ежедневно и с самого первого дня обладания букетом.

Букет. Цветы. Флорист.
Букет. Цветы. Флорист.
СС0

Как продлить жизнь букету цветов

  1. Острыми ножницами кончик стебля следует срезать под углом 45 градусов.
  2. Удалите нижние листья: они не должны касаться воды в вазе.
  3. Воду необходимо менять каждый день.
  4. Срезанные цветы храните по возможности в прохладном месте.

Цветы. 8 марта.
Цветы. 8 марта.
СС0

Ольга Нехорошева,
педагог Алтайского краевого детского экологического центра:

Я не сторонник что-то подсыпать в цветы. Но если есть необходимость, лучше всего добавить «Кризал» (специальная подкормка для срезанных цветов — прим. ред.).

Лайфхак по оживлению хризантем

Повядшие хризантемы можно заварить кипятком и они снова оживут.

Комнатные растения.
Комнатные растения.
Открытые источники в интернете.

Как оживить растение в горшке

Ну, а чтобы оживить комнатное растение, для начала определите его тип. Роза или кактус? Каждому необходим свой особый уход.

  1. Если растение погибает, попробуйте поменять условия его содержания. Уберите с подоконника вглубь комнаты и наоборот. То же касается полива.
  2. Если растение очень медленно растет, у него небольшие и слабые листики — скорее всего, ему не хватает солнца.
  3. Проверьте почву растения, проанализируйте режим полива. Кактусы любят свет и умеренную сухость. Достаточно ли дренажа?
  4. Для роста растения нужно учитывать и размер горшка. Возможно, растение выросло из него и нуждается в большей площади.
  5. Если появились увядшие и деформированные листья, удалите их.

Материал подготовлен по проекту «Журналист меняет профессию». Организаторы конкурса: Министерство образования и науки Алтайского края, компания «Барнаулспецодежда», Константин Ганов при поддержке департамента администрации губернатора Алтайского края по информационной политике.

Юлия Семочкина

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