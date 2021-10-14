Все на пол! Барнаульский дизайнер рассказал, как ковер может изменить интерьер

Какие ковры в тренде
Долгое время в тренде остается винтажные красные ковры. «Сейчас даже делают реплики турецких шерстяных ковров с орнаментом. Такие нередко встречались в советских квартирах», — отмечает Анастасия.
Часто при изготовлении «ностальгических» моделей ковров используют прием искусственного состаривания — создают потертости и шероховатости. В общем, наносят налет винтажности.
Актуальны и крупные объемные вязанные ковры, и кружки-половички — правда, больше в умеренных, не кричащих тонах. Они, как и красные ковры, придают ностальгический уют, будто бы вы в гостях у бабушки.
Интересны и ковры, которые сочетают в себе разные текстуры. «Это такие плетеные ковры с кистями, где, например, только на некоторых элементах узора есть ворс — это придает необычный объем», — объясняет дизайнер.
Часто встречаются в интерьере циновки — безворсовый ковер из натуральных растительных волокон, вроде джута, тростника или льна.
Куда положить ковер
Как это всегда было, ковры можно часто встретить в гостиной, в зоне отдыха.
«Здесь нужно учитывать эргономику: как человек подходит к дивану, сидит на нем, стоит ли рядом кресло и должно ли оно быть на ковре. Там, где вы находитесь — где могут стоять ноги и где вы могли бы прилечь на полу, чтобы, допустим, посмотреть кино — это и есть зона для ковра», — объясняет дизайнер.
В обеденной зоне ковер должен быть достаточно большим, чтобы на нем поместились обеденный стол и стулья. Причем, нужно еще оставить место «для маневра»: чтобы задние ножки стульев, отодвинутых от стола, оставались на ковре.
«Для обеденной зоны идеально подойдут ковры с невысоким ворсом — они придадут уют», — говорит Анастасия Гончарова.
В спальне принято располагать прикроватные пары — небольшие коврики по бокам. Или можно взять большой ковер и положить его длинной стороной перпендикулярно постели.
Стоит еще обратить внимание на форму ковра и помещения, в котором он находится. Допустим, в длинной вытянутой комнате круглые коврики могут смотреться странновато.
Шкуры как альтернатива ковру
Интересной заменой ковру может стать шкура или ее имитация.
«Думаю, при этом сам интерьер должен быть достаточно спокойный, не перегруженный деталями, с монохромными оттенками. Ведь шкура сама по себе предусматривает какую-то натуральность, — говорит Анастасия. — Эта шкура будет логичнее смотреться в современном минимализме, чем в классическом интерьере».
Подойдет шкура и для брутального интерьера в темных тонах. Если вы хотите изобразить домик охотника с чучелами и ружьями на стенах — такой «коврик» тоже может вписаться.
Какие ковры брать не стоит
Чтобы ковер не только приносил эстетическое удовольствие, но и не портил жизнь, дизайнер рекомендует уделить особое внимание материалу.
«Не стоит брать ковер из откровенной синтетики, которую невозможно почистить — есть такие, от которых совершенно ничего невозможно отодрать, все липнет. Лучше взять вискозные — классный натуральный мягкий материал. Если вы не можете позволить себе шикарный ковер, лучше ничего не придумывать и взять качественную циновку. Или вовсе постелить ковролин под рогожку — он неубиваемый, отлично смотрится», — говорит Анастасия Гончарова.
Еще один моветон — чересчур реалистичные принты, вроде камней или нарисованных котят. Дизайнер предлагает выбрать нечто абстрактное или выбрать классический ковер с «рамками».
Неплохи варианты геометрического или абстрактного растительного узора. Главное, чтобы интерьер не перегружался рисунком ковра.
Цвета
Белые, бежевые, серые, светло-коричневые ковры будут неплохо уравновешивать экстравагантные интерьеры. Пробуйте сочетать родственные оттенки в помещении или расставлять акценты с помощью ковра и предметов декора так, чтобы все элементы интерьера хорошо дополняли друг друга.
Например, нейтральная мебель так и просит яркого или узорного ковра. Но лучше не размещать в комнате несколько слишком ярких ковров, иначе рискуете перегрузить ее цветными пятнами.
Используйте ковры как инструмент зонирования. Для зон отдыха можно выбрать вариант без вычурных узоров. Для обеденной зоны — в природных или «съедобных» оттенках — зеленых, персиковых и других.
Ковер на плитке
Ковер на керамической плитке уместен тогда, когда нет теплого пола, считает дизайнер.
«Если плитка с рисунками, сама как ковер, — на нее не стоит что-то класть — иначе для чего она нужна? Не думаю, что ее клали, чтобы закрыть ковром. Если все же под такой плиткой нет теплого тона, можно в крайнем случае постелить спокойный монохромный ковер или циновку», — говорит Анастасия Гончарова.
Материалы для ковров
Ковры из шерсти хороши, как ни крути — служат долго, превосходно сохраняют тепло, а также дорого выглядят. Однако они требуют тщательного ухода и не всегда подходят аллергикам. Ровно так же, как и изделия из природных материалов — джута, бамбука и прочих. Тем не менее, они очень практичные и довольно приятные на ощупь.
Ковры из шелка долго сохраняют яркий цвет и форму. Но они капризны к повышенной влажности да и цена кусается.
Вискозные ковры — отличный бюджетный вариант. Они стильно смотрятся и хорошо сохраняют форму. Но нужно помнить, что они неплохо впитывают запахи.
Высота ворса
Ковры бывают с низким ворсом — это примерно полсантиметра. Средний ворс — до одного сантиметра. И высокий — более сантиметра.
Те, что с низким ворсом, служат дольше всех. Они меньше загрязняются, следовательно, тщательного ухода не требуют. Они идеально подойдут для комнат со множеством мебели, которая обычно оставляет заметные вмятины на длинном ворсе.
Приемы, которые помогут сделать интерьер интереснее
Многослойность
Попробуйте произвольно набросать яркие ковры друг на друга — это придаст интерьеру экстравагантности и может создать ощущение простора. Однако будьте осторожны не перебарщивать.
Можно также поэкспериментировать с формой — положить маленький овальный ковер на квадратный.
Политекстурность
Попробуйте сочетать в интерьере плоские модели с объемными вязаными или ворсистыми.