Пользователи нашли скрытые лимиты в новом безлимитном тарифе МТС

Абоненты МТС, подключившие новый тариф «Тарифище» с безлимитным интернетом, обнаружили, что лимиты там все-таки есть, но не декларируются в описании тарифа на сайте оператора, пишет CNews.

«Тарифище» предлагает «дома и в поездках по России: безлимитный интернет, звонки на всех операторов». Базовая стоимость 650 руб. в месяц. Минуты даются на все сети России, включая межгород. Тариф действует дома и в поездках по стране, гласит описание.

Абоненты отмечают, что при подключении тарифа через мобильное приложение МТС, оно предупреждает, что интернет-трафик ограничен до 30 ГБ в месяц, если говорить о базовой версии «Тарифища» за 650 руб.

Также выяснилось, что за пределами домашнего региона абонент может пользоваться интернетом с обычной скоростью передачи данных только до тех пор, пока не исчерпает 500 МБ трафика, после чего скорость снижается до 128 Кбит/сек до конца дня.

Наконец, если абонент раздает интернет с телефона на другие устройства по услуге «Единый интернет», то с этих устройств можно использовать только 10 ГБ трафика в месяц.

Два последних ограничения прописаны в примечаниях в PDF-файле с полным описанием тарифа, его можно скачать на сайте оператора. Но однако они все равно противоречат заявленному безлимиту.

Представитель МТС заявил CNews, что ограничение по трафику на 30 ГБ при подключении тарифа — «это коммуникационный глюк на 10 минут, потом все поправили».

Что касается ограничения трафика в поездках по России и при раздаче интернета на другие устройства, то «это стандартные для безлимита моменты» отмечает оператор.