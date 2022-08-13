«Антошка, пошли полоть картошку». 6 полезных YouTube-каналов для садоводов

Чтобы помидоры и цветы не жухли, нужно познавать дачное «искусство». Altapress.ru сделал подборку увлекательных YouTube-блогов об огороде, где учат сеять, черенковать и удобрять.

«Урожайный огород»

На «Урожайном огороде» рассказывают, как правильно выбирать семена и ухаживать за рассадой. Здесь публикуют рецепты помидоров с ботвой и малосольных огурцов.

Кроме того, садовод Татьяна делится идеями дачного декора: пошагово изготавливает искусственный камень, сама укладывает плитку и лепит барельеф из гипсовой шпаклевки.

«Сад , огород своими руками»

Автор этого канала фермер Валерий объясняет, как выращивать цветы, помидоры, виноград, малину, клубнику и фасоль.

Клубника freepik.com/@pvproductions

«Все советы, которые я даю зрителям, проверены на личном опыте», — уверяет мужчина.

Одни из последних его видео — «Как обрезать розу, чтобы она пышно цвела», «Чем подкормить пионы» и «Правильный полив томатов».

Hitsad TV

На Hitsad TV выходят мастер-классы по ландшафтному дизайну и озеленению, а также обзоры дачных товаров. Кстати, в блоге есть рекомендации, как собрать колонку на даче и как разместить поливочный шланг.

Что посадить рядом с перцем и почему не следует выкидывать елки, огородникам тут тоже растолковывают.

«Ваша дача»

Татьяна Башмакова учит получать удовольствие от садоводства, экономя время и деньги. Она подсказывает, как выращивать цветы и овощи, укоренять черенки, поливать и прореживать рассаду. А еще в роликах «Вашей дачи» можно узнать о грунте и удобрениях.

Огород , рассада , грядки. СС0

И, да, излюбленные темы блогера — пересадка фиалок, подкормка петуний, черенкование герани и посев львиного зева.

«Крестьянин»

«Крестьянин» — канал о сельском хозяйстве. В нем множество «экзотических» лайфхаков по выращиванию пшеницы, ячменя, подсолнечника, и… по ремонту агротехники.

Также среди популярных видео — сюжеты о жимолости, персиках и высаживанию моркови.

Морковь , овощи , продукты , урожай. pixabay.com/

«Ягодка к ягодке»

Это о деревенской жизни и семейном агробизнесе. «Моя цель — показать, что предпринимателями не рождаются, а становятся, что в деревне можно достаточно зарабатывать и ни в чем себе не отказывать», — говорится в описании блога.

Особое внимание на «Ягодке к ягодке» уделяют голубике и клюкве. Но — забавный факт — некоторые ролики посвящены финансовой грамотности.