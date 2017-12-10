Арабы выделили миллиарды долларов на посадку на Марсе клубники и фиников

Клубнику, салат, томаты и финиковые пальмы намерены высаживать на Марсе ученые из Объединенных Арабских Эмиратов. На исследования в этой области космическое агентство ОАЭ выделило 5,5 миллиардов долларов, сообщает Рен-ТВ.

Чиновник этого агентства Рашид аль-Заади сравнил почву Марса с пустыней в Эмиратах, поэтому там вполне возможно вырастить некоторые культуры.