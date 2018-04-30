Как приготовить вкуснейший шашлык из рыбы на костре или в духовке

Шашлык из скумбрии на шпажках

Ингредиенты: 0,5 кг скумбрии (впрочем, подойдет любая мясистая рыба), 1 лимон, 3 ст. ложки соевого соуса, 0,5 ч. ложки сахара, пряности для рыбы по вкусу.

Пошаговый рецепт приготовления

Шаг 1. Рыбу чистить, потрошить, промыть. Снять кожу. Отделить голову, хвост, хребет и ребра. Нарезать порционными кусочками.

Шаг 2. Выжать сок лимона. Смешиваем сок с соевым соусом, сахаром и специями.

Шаг 3. Смешать рыбу с маринадом. Убрать в холод на 1,5 – 2 часа.

Шаг 4. Шпажки ополоснуть в холодной воде (замачивать в данном случае не нужно, поскольку шашлык будет готовиться не на углях, и сгореть они не должны, но можно подстраховаться).

Шаг 5. Нанизать кусочки рыбы на шпажки (можно чередовать с помидорами, лучком, болгарским перцем и даже оливками) и отправить на решетку в хорошо разогретую духовку (если есть режим "Гриль", это то, что нужно). Через 5 минут перевернуть шпажки на другой бочок. Такой шашлык готовится буквально 10 – 15 минут!

Пангасиус на гриле

Этот рецепт универсален: он подходит для мангала, гриля или костра.

Ингредиенты: 1,5 кг пангасиуса, 3 лайма (можно лимона), приправы для рыбы по вкусу.

Пошаговый рецепт приготовления

Шаг 1. Рыбу промыть, хорошенько посолить, добавить приправы для рыбы. Выложить на решетку.

Шаг 2. Лайм нарезать кружочками и положить на рыбу.

Шаг 3. Разводим костер. Жарить лучше на углях, а не на огне.

Шаг 4. Рыбка может мариноваться в специях около часа. Затем выкладываем решетку на угли. Жарим, постоянно переворачивая. Всего минут 25, до золотистого цвета.

Кета на гриле

Ингредиенты: 4 стейка кеты, 1 луковица, 3 ст. ложки масла растительного, 1 пучок укропа (или любой зелени по вкусу), 1/2 лимона, перец красный молотый, соль по вкусу.

Пошаговый рецепт приготовления

Шаг 1. Рыбные ломтики вымыть и обсушить.

Шаг 2. Сложить в миску рыбу, кружочками нарезанный лук, мелко нашинкованный укроп и перемешать. Добавить растительное масло и соль. Добавить сок лимона. Поперчить и перемешать.

Шаг 3. Оставить в прохладном месте на 30 – 40 минут.

Шаг 4. Выложить на решетку. Разогреть угли и жарить, проворачивая, до готовности. Выложить на блюдо и подавать с овощами и зеленью.