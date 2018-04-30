Дом & дача Специальный проект

Как приготовить вкуснейший шашлык из рыбы на костре или в духовке

Сегодня, 08:20.
Потребитель

Шашлык из рыбы – блюдо на все случаи жизни. Оно украсит и праздничный стол, и станет великолепным обедом или ужином в турпоходе, потому что приготовить его можно в кухонной духовке, на гриле и на костре.  Рыбу для шашлыка каждый может выбрать на свой вкус. Годится и нежный лосось, и ароматный сом, и такие морские обитатели, как ставрида  или треска, и даже речная щука!  Пора развеять стойкое заблуждение, что вкусный шашлык возможен только из дорогостоящих сортов благородной красной рыбы.  Предлагаем попробовать варианты этого блюда.

Рыба.
Рыба. Фото : открытые источники (CC0).

Шашлык из скумбрии  на шпажках

Ингредиенты:  0,5 кг  скумбрии (впрочем, подойдет  любая мясистая рыба),  1 лимон, 3 ст. ложки соевого соуса,  0,5 ч. ложки сахара,  пряности для рыбы по вкусу.

Пошаговый рецепт приготовления

Шаг 1. Рыбу чистить, потрошить, промыть. Снять кожу. Отделить голову, хвост, хребет и ребра. Нарезать порционными кусочками.

Шаг 2. Выжать сок лимона. Смешиваем сок с соевым соусом, сахаром и специями.

Шаг 3. Смешать рыбу с маринадом. Убрать  в холод на 1,5 – 2 часа.

Шаг 4. Шпажки ополоснуть в холодной воде (замачивать в данном случае не нужно, поскольку шашлык будет готовиться не на углях, и сгореть они не должны, но можно подстраховаться).

Шаг 5. Нанизать кусочки рыбы на шпажки (можно чередовать с помидорами, лучком, болгарским перцем и даже оливками) и отправить на решетку в хорошо разогретую духовку (если есть режим "Гриль", это то, что нужно). Через 5 минут перевернуть шпажки на другой бочок.  Такой шашлык готовится буквально 10 – 15 минут!

Пангасиус на гриле

Этот рецепт универсален: он подходит  для мангала, гриля или костра.

Ингредиенты:  1,5 кг пангасиуса,  3 лайма (можно лимона), приправы для рыбы по вкусу.

Пошаговый рецепт приготовления

Шаг 1. Рыбу промыть, хорошенько посолить, добавить приправы для рыбы. Выложить на решетку.  

Шаг 2. Лайм нарезать кружочками и положить на рыбу.

Шаг 3. Разводим костер. Жарить лучше на углях, а не на огне.

Шаг 4. Рыбка может мариноваться в специях около часа. Затем выкладываем решетку на угли. Жарим, постоянно переворачивая. Всего минут 25, до золотистого цвета.

Кета на гриле

Ингредиенты:  4 стейка кеты, 1 луковица, 3 ст. ложки масла растительного, 1 пучок укропа  (или любой зелени по вкусу), 1/2 лимона, перец красный молотый, соль по вкусу.

Пошаговый рецепт приготовления

Шаг 1. Рыбные ломтики вымыть и обсушить.

Шаг 2. Сложить в миску рыбу, кружочками нарезанный лук, мелко нашинкованный укроп и перемешать.  Добавить растительное масло и соль. Добавить сок лимона. Поперчить и перемешать.

Шаг 3. Оставить в прохладном месте на 30 – 40 минут. 

Шаг 4. Выложить на решетку. Разогреть угли и жарить, проворачивая,  до готовности.  Выложить на блюдо и подавать с овощами и зеленью.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Смотрите также
Новости партнеров
© 2001-2018 Издательский дом «Алтапресс»
Пользовательское соглашение | Условия комментирования | Городской справочник | Подать объявление
Категория информационной продукции 18+
Администрирование сайта ООО «Алтапресс-сервис»
Рейтинг@Mail.ru Система Orphus