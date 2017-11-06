Как приготовить вкусные мясные и рыбные тефтели в духовке

Тефтели с сыром

Ингредиенты: 500 г фарша мясного, 150–200 г сыра, 1 яйцо, 1 луковица, соль и черный молотый перец по вкусу; для соуса: 5 крупных свежих томатов, 1 ч. ложка сахара, соль и черный молотый перец по вкусу.

Пошаговый рецепт приготовления

Шаг 1. В мясной фарш добавить мелко порезанный репчатый лук. Сыр натереть на средней терке, добавить в фарш. Вбить сырое яйцо. Посолить, поперчить, перемешать, накрыть салфеткой.

Шаг 2. Для соуса промытые помидоры ошпарить кипятком, снять кожицу, натереть на самой мелкой терке или измельчить в блендере. В томатную массу добавить сахар, соль и перец. По вкусу можно добавить различные сушеные травы и специи. Затем перелить томатную массу в сковородку и тушить минут 10, чтобы выпарить лишнюю жидкость.

Шаг 3. Из фарша сделать тефтели, положить в форму для запекания, залить томатным соусом, отправить в духовку. Готовить при температуре 200 градусов 30 минут.

Тефтели с грибами в томатно-сметанном соусе

Ингредиенты: 400–500 г мясного фарша, 200 г свежих шампиньонов, ? стакана риса, 1 луковица, 2 зубчика чеснока, ? стакана воды, 1 стакан томатного сока, 2 ст. ложки пшеничной муки, 1 ч. ложка сахара, 3 ст. ложки сметаны, свежая зелень, соль и черный молотый перец по вкусу.

Пошаговый рецепт приготовления

Шаг 1. Рис отварить до полуготовности, промыть и остудить.

Шаг 2. Промыть и очистить грибы, мелко порезать. Репчатый лук также порубить мелко. Чеснок пропустить через пресс. Можно измельчить грибы и лук в блендере, но не до консистенции пюре. Сыр натереть на средней терке.

Шаг 3. Фарш посолить, поперчить, добавить луково-грибную массу и отварной рис, тертый сыр и по желанию измельченную свежую зелень. Все тщательно перемешать и дать фаршу немного постоять.

Шаг 4. Для соуса-подливки томатный сок (если его нет, то можно развести 2 ст. ложки хорошей томатной пасты в стакане холодной воды) смешать с сахаром до полного растворения. Добавить сметану и снова тщательно перемешать.

Шаг 5. В половине стакана воды размешать муку до полного растворения всех комочков, затем влить в томатно-сметанную массу и перемешать.

Шаг 6. Из фарша скатать тефтели, выложить их в форму, залить соусом и обтянуть форму фольгой.

Шаг 7. Поставить форму в разогретую до 180° градусов духовку на 45 минут. Через 45 минут снять фольгу и отправить тефтели в духовку еще на 5–10 минут, чтобы они подрумянились. Перед подачей посыпать блюдо рубленой зеленью.

Тефтели с черносливом

Ингредиенты: 400 г фарша свиного, 1 морковь, 1 луковица, 100 г чернослива, 1 помидор, 1 ст. ложка томатной пасты, 1 ст. ложка сметаны, 2 ст. ложки майонеза, 250 мл воды, соль, специи.

Пошаговый рецепт приготовления

Шаг 1. Подготовить чернослив: залить его теплой водой на десять минут, затем ополоснуть проточной холодной. Порезать чернослив как можно мельче.

Шаг 2. Лук и морковь почистить, мелко нашинковать, обжарить в подсолнечном масле до мягкости, а затем остудить.

Шаг 3. Смешать фарш, овощи, чернослив, соль и специи. Из этой массы сделать тефтели.

Шаг 4. Нагреть духовой шкаф до 180 градусов. Форму смазать маслом, выложить тефтели и поставить в духовку на 5–6 минут.

Шаг 5. Приготовить соус: помидору обварить кипятком, снять кожицу и блендером сделать пюре. Добавить сметану, томатную пасту и майонез, перемешать, разбавить водой, посолить. Залить тефтели соусом и тушить в течение получаса. При желании можно добавить немного рубленого чернослива в соус.

Тефтели рыбные

Ингредиенты: 300 г фарша из рыбы белых сортов, 50 г риса, 1 морковь, 3 ст. ложки сметаны, 200 мл сливок жирностью 10 %, соль, специи по вкусу.

Пошаговый рецепт приготовления

Шаг 1. Рисовую крупу промыть и сварить до готовности, остудить.

Шаг 2. Смешать рыбный фарш с рисом, солью и перцем, сделать тефтели. Смазать форму маслом и выложить тефтели. В разогретый духовой шкаф поставить тефтели на 5 минут.

Шаг 3.Приготовить сливочный соус: морковь натереть на мелкой терке, смешать сметану, сливки и морковь, посолить. Залить соусом тефтели в духовке и тушить их 20 минут.