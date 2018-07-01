Лунный календарь огородника и садовода на июль 2018

Лунный календарь помогает определить благоприятные дни для работы в огороде и саду. Altapress.ru рассказывает, как правильно выстроить свою работу в июле по лунному календарю—2018.
Портал supersadovnik.ru сообщает, что наиболее благоприятными днями для работы в саду, цветнике и на огороде являются 7, 17-19, 25, 26 июля.
- Поливать огород можно в любой день, кроме 17–19 июля;
- Заниматься прополкой огорода лучше 2, 7, 11, 14, 18, 23, 31 июля;
- Вносить сухую подкормку лучше 7, 11 июля;
- Обрабатывать от вредителей и для профилактики болезней лучше 6, 7, 23, 29 июля.
- Сажать деревья и кустарники лучше 7–8, 15–16, 17–19, 25–26 июля;
- Обрезать деревья и кустарники лучше 5, 7–8, 11–12, 22–23 июля;
- Прививать деревья и кустарники лучше 14–16, 20–21 июля;
- Обрабатывать деревья и кустарники от вредителей лучше 5, 7–8, 9–10, 15–16, 22–23 июля.
- Поливать комнатные растения можно в любой день, кроме 1, 8, 13, 29, 30 июля:
- Обрабатывать комнатные растения от вредителей и болезней лучше 6, 7, 24, 29 июля.
- Луна убывает — с 1 по 12 июля;
- Новолуние — 13 июля;
- Луна растет — с 14 по 26 июля;
- Полнолуние — 27 июля;
- Луна убывает — с 27 по 31 июля.
Считается, что фазы луны и ее положение в знаках зодиака влияют на различные процессы, в том числе — на рост растений. Тем не менее, не стоит ориентироваться только на лунный посевной календарь. Большое значение для роста растений имеют местные погодные условия, качество посадочного материала, готовность почвы, ваше собственное настроение и количество сил, вложенных во взращивание растения.
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