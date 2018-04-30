Сам себе бариста: как приготовить лучший кофе дома без кофемашины

С помощью обычной турки и домашней плиты можно сварить кофе не хуже, чем в кофейне. Просто воспользуйтесь нашими советами.
Обратите внимание, что кофе в процессе хранения теряет аромат и поглощает посторонние запахи. Поэтому его следует хранить в сухом месте в плотно закрытой банке, вдали от пряностей и других продуктов, обладающих специфическими запахами.
Ароматические и вкусовые вещества кофе очень летучи и разрушаются при кипячении, длительном хранении напитков.
Готовить кофе необходимо непосредственно перед употреблением. Не следует допускать кипения, длительного нагрева, повторного разогревания.
Размалывать зерна необходимо также перед варкой, поскольку молотый кофе быстро теряет аромат. Кофе крупного помола лучше сохраняет аромат, чем мелко молотый, легче отстаивается от гущи и напиток получается более прозрачным. Для турки лучше использовать мелкий помол.
Не используйте для приготовления кофе воду из-под крана. Это ощутимо влияет на вкус.
Воспользуйтесь фильтрованной водой или используйте покупную.
Мелко смолотый кофе засыпать в турку, добавить сахар по желанию, залить холодной водой и довести до кипения. Как только кофе начинает закипать, уберите с огня, "постучите" дном турки, чтобы пена осела и снова поставьте на горячую плиту. Повторите это два-три раза.
Сварить кофе в турке, процедить. Добавить горячее молоко, сахар и довести до кипения. Молоко можно заменить сгущенным или топленым, либо добавить в чашечку взбитые сливки или шарик мороженого.
В готовый кофе можно добавить молотую корицу, черный перец, ванилин, соль и другие приправы и пряности. Можно каждый день варить кофе с новым вкусом.
А вот имбирь, палочки корицы, мед и орехи лучше добавлять при варке кофе.
Юлия Сёмочкина
Материал подготовлен слушателем курсов Алтайской академии гостеприимства по проекту "Журналист меняет профессию". Организаторы конкурса – крафт-клуб М2, министерство образования и науки Алтайского края, компания "Барнаул-Спецодежда".