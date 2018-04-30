Сам себе бариста: как приготовить лучший кофе дома без кофемашины

1 Как правильно хранить кофе?

Обратите внимание, что кофе в процессе хранения теряет аромат и поглощает посторонние запахи. Поэтому его следует хранить в сухом месте в плотно закрытой банке, вдали от пряностей и других продуктов, обладающих специфическими запахами.

Ароматические и вкусовые вещества кофе очень летучи и разрушаются при кипячении, длительном хранении напитков.