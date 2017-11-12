Как создать дома интерьер в стиле лофт

Что такое лофт

С английского "loft" переводится как чердак, мансарда, галерея, верхний этаж складского или фабричного помещения. Своим существованием стиль обязан американскому кризису начала прошлого века. Разорившиеся компании, пытаясь вернуть хотя бы часть средств, выставляли на продажу производственные помещения. Покупатели нашлись среди представителей творческих профессий: художники, скульпторы, фотографы, галеристы.

Они оборудовали в них студии, салоны, мастерские, там и творили, и жили. Не красивость места обитания, а креативность и практичность – вот что для них было главным. Так постепенно оформился лофт – урбанистический стиль интерьера. Оформление интерьера по всем канонам лофта только кажется бюджетным, на самом деле он считается одним из самых дорогих стилей.

Главные особенности стиля

Широкое пространство, открытая планировка, минимальное использование внутренних стен и перегородок, большие незанавешенные окна, высокие потолки с несущими балками.

Открытые трубы и находящиеся на виду системы вентиляции.

Неотделанные кирпичные стены или грубая отделка стен, небрежное оштукатуривание.

Светлые тона. Несмотря на некую грубость и небрежность, современный лофт не терпит слишком темных, поглощающих естественный свет деталей.

Печи. Традиционно они служили для обогрева промышленных помещений. Со временем этот элемент стиля стал изюминкой, а позже к нему добавились и камины.

Лестницы. Высота потолка и широта пространства позволяли, по крайней мере в изначальных помещениях, оборудовать второй уровень для спальни или рабочей зоны. Наиболее популярные материалы для лестниц – дерево и металл.

Многофункциональная мебель. Для этого стиля уместно соединение современной, дизайнерской мебели с деталями "из прошлого столетия". Цвета предпочтительнее нейтральные, с вкраплением ярких акцентов.

Зонирование пространства на функциональные участки: отдыха, работы, приготовления пищи. Не загружать жилое пространство посторонними предметами позволят подсобные помещения (кладовая, гардеробная), которые изолируют от посторонних глаз за стенами.

Разноплановые источники освещения, помогающие к тому же зонировать пространство. Это массивные люстры с металлическим каркасом и стеклянным абажуром; образующие своеобразную гирлянду подвесные лампы, которые можно опускать и поднимать на нужную высоту; напольные светильники, создающие атмосферу уюта даже в таком брутальном стиле.

Декор и аксессуары в стиле лофт: рекламные постеры, граффити, фотографии, картины, указательные знаки, декоративные подушки, скульптуры, оригинальные статуэтки и вазы.

Лофт в однокомнатной квартире

Может сложиться впечатление, что лофт в однокомнатной квартире не осуществим. Дизайнеры утверждают, что используя характерные элементы стиля, можно оформить даже небольшое пространство.

В однокомнатной квартире увеличить свободное пространство можно за счет правильной расстановки мебели, яркого освещения, белого цвета стен и шкафов. При однотонном окрашивании предметы не выделяются, не создают хаотичность и нагромождение, а образуют единое и стильное пространство. Низкий потолок достаточно будет оштукатурить и тоже выкрасить в белый цвет.

Дизайн предусматривает спальное место за перегородкой. Это удобно и практично, так как с помощью встроенных и вместительных ящиков для различных вещей можно задействовать пространство под кроватью.

Римские шторы на окнах усилят впечатление стильного помещения, в котором нет ничего лишнего, но присутствует все необходимое.

Интерьер прихожей предполагает использование светлых цветов и яркого освещения. Для удобства в коридоре располагают шкаф-купе или скрытые ниши под верхнюю одежду. Чертами выбранного стиля могут стать пол и потолок из материалов, имитирующих грубую натуральную доску и рейку.

Светодиодная подсветка очень выигрышно будет смотреться в малогабаритной квартире. Такой свет визуально сделает пространство более легким и добавит ему объема. Другой вариант хорошего освещения – подвешенные светильники в форме открытых ламп без абажуров.