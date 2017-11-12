Что такое фартук у кухни и из чего его делают

Керамическая плитка

Керамическая плитка – наиболее популярный материал для фартука. В первую очередь благодаря практичности: кафель не боится жира и влаги, высоких температур и химических реагентов, его легко мыть.

Плитка пожароустойчива, и это качество приобретает особую ценность при наличии газовой плиты. Керамическая плитка прослужит лет 15, глазурованный кафель 25–30 лет, а плитка двойного обжига все 50 и даже более, и сохранит первоначальный внешний вид. Весьма разнообразны фактура и цветовая гамма керамической плитки.

К недостаткам плитки относят сложность укладки (да и демонтаж непростой), которая требует подготовительных работ, ровного основания, сам процесс довольно грязный. Слабое место фартука из плитки— швы. Если плитку можно почистить легким движением руки, то с затиркой приходится возиться и периодически обновлять. Поэтому светлая плитка + светлые швы – непрактичное сочетание, так как со временем швы темнеют и смотрятся неопрятно.

Чтобы фартук можно было легко чистить, лучше предпочесть гладкую матовую плитку, а не глянцевую или рельефную. Что касается заделки швов, нужно использовать водостойкую затирку, предназначенную для кухонь.

Стекло

Вторым по популярности материалом для кухонного фартука считается каленое стекло. Стеклянный фартук оригинально смотрится и очень практичен. Жир и влага для него не проблема, все загрязнения легко счистить. Декоративные возможности материала весьма широки. Стекло используется матовое и прозрачное, способное подчеркнуть красоту отделочного материала стен, фактурное и гладкое, однотонное и с рисунком. Под стеклом можно поместить фотообои, текстиль или декоративную штукатурку.

Камень

Искусственный камень (агломерат) позволяет создать монолитную поверхность столешницы, переходящей в фартук. При этом можно выполнить рельеф по верхней границе или сделать его разноуровневым. Привлекательность искусственного камня заключается в легком уходе за изделием, прочности, в отсутствии швов у фартука, в многообразие цветов и текстур. Правда, искусственный камень легко поцарапать. Избавляться от царапин придется либо шлифовкой, либо наплавлением полимера, словом, реставрация вполне возможна.

Мозаика

Это один из наиболее выразительных способов декора. Мозаика может быть сделана из керамики, керамогранита, стекла, смальты, камня и металлов, а иногда из всех этих материалов одновременно. Продается мозаика уже сложенная на сетку-матрицу. Мозаика прочна (особенно из смальты), ею можно облицевать криволинейную или просто не слишком ровную поверхность, она позволяет создать сложную художественную композицию. Минусы мозаики таковы: большое число швов, высокая цена, более сложный и дорогой монтаж, особенно при укладке сложного рисунка. Сэкономить можно, используя мозаику в сочетании с керамической плиткой.

Металл

Листовая нержавеющая сталь – идеальный материал для фартука, но визуально холодный, не к каждой кухне подойдет. Куда он прекрасно вписывается, так это в интерьер в стиле хай-тек.

МДФ и ДСП

Бюджетные имитации дерева – МДФ и ламинированная ДСП – не годятся для отделки зоны за плитой из-за высокой горючести и чувствительности к агрессивной чистке. Эти материалы рекомендуют комбинировать с вставкой из нержавеющей стали или стекла, а на кухнях с газовыми плитами их лучше вообще не использовать. Еще один недостаток фартука из МДФ/ДСП – швы между листами, их закрываются молдингами и уголками, что осложняет уход и не слишком хорошо выглядит.

Толщина фартука может составить от 4 до 15 мм. Как правило, МДФ и ДСП подбирают к столешнице. Такой фартук отличают несложный и быстрый монтаж даже на кривую стену, легкость ухода. Керамической плитке и камню МДФ уступает лишь по прочности, устойчивость к влаге и механическим повреждениям у материала довольно высокая.

Выбор цвета

Независимо от выбранного материала самый универсальный цвет фартука — белый. Однотонный или со вставками из мозаики, ярких плиток, керамическими декорами с фотопечатью, он сочетается с гарнитуром любого цвета. Популярны и другие нейтральные тона: молочный, сливочный, бежевый, светло-серый, цвет чайной розы, шампанского и слоновой кости.

Фартук может быть и контрастным. Если стены, мебель и шторы подобраны в одной цветовой гамме, разбавить и оживить интерьер сможет фартук, цвет которого на пару тонов отличается от основного. Яркий цвет или пестрый рисунок для фартука предполагают оформление интерьера кухни в нейтральных тонах.

Темный фартук – самый непрактичный. На таком фоне будут особенно заметны пыль, капли воды, брызги жира.

Визуально расширить маленькую кухню поможет фартук, на котором много горизонтальных линий.