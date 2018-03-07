Как приготовить сочное мясо. Пять простых советов

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Пять секретов сочного мяса

1. Как правильно варить диетическое мясо

Его нужно отварить два раза. Чтобы приготовить диетическое блюдо, мясо режут мелкими кусками и сливают первый отвар. Только после второй варки мясо режут на порционные куски и подают.

2. Как правильно укладывать мясо при варке

При тесной укладке мяса происходит значительное понижение температуры жира, поэтому долго не образуется корочка, вытекает много сока и мясо получится невкусным.

3. Как приготовить лучший фарш для котлет

Самые вкусные котлеты получатся, если фарш перед жаркой хорошенько выбить. Для этого отщипываем от массы кусочек для приготовления одной котлеты и энергично бросаем несколько раз на стол. Традиционный способ перекидывать кусочек из руки в руку, который многие практикуют, оказывается, в корне не верен. Яйцо для вязкости при этом способе приготовления можно не добавлять.

При выбивании мясо обогащается воздухом, масса становится однородной, а котлеты получатся пышными. Однако здесь важно не переусердствовать, иначе начнет отделяться жир: блюдо получится менее сочным и вкусным. Специалисты рекомендуют при выбивании не использовать деревянную доску.

4. Как приготовить вкусный бульон: четыре правила

Чтобы получить вкусный бульон, важно учесть несколько моментов:

Во-первых, нужно соблюсти пропорцию воды и мяса. На 1 кг мяса — 1 или 1,5 литра воды. Кусок более 2 кг варить не рекомендуется, иначе он не сможет провариться равномерно.

Во-вторых, если нужен вкусный бульон, заливаем мясо холодной водой. Если вам хочется вкусного и сочного мяса, следует использовать кипяток. Собственно, это правило работает с любыми продуктами, которые вы варите.

В-третьих, используйте коренья и лук. Чтобы получить золотистый красивый цвет бульона, коренья нужно подпечь без масла на сковороде до корочки и положить в бульон.

В-четвертых, не забудьте посолить, но только в конце приготовления.

Сколько нужно варить бульон по стандартам:

Из говядины — 3-3,5 часа

Из свинины, баранины — 2-2.5 часа

Из курицы: бройлер — 40 минут, домашнюю птицу и курицу-несушку — 2-3 часа.



5. Как подобрать гарнир, чтобы подчеркнуть вкус мяса

Не стоит недооценивать искусство подачи гарнира. Его необходимо подбирать с учетом цвета (контрастность вызывает аппетит), температуры и способа приготовления основного блюда (к горячему блюду принято подавать горячий гарнир — овощи в таком случае правильно положить на отдельную тарелку, к отварному блюду — отварной гарнир и т.д.).

Вкусные рецепты из мяса

Как приготовить ромштекс

Ингредиенты: говядина, яйца, сухари, сливочное масло для подачи.

Из каких частей получится самый вкусный ромштекс: толстый и тонкий края, верхний и внутренний куски тазобедренной части.

Приготовление: порционные куски (по одному на порцию) отбивают, рыхлят, смачивают в льезоне (смесь яиц с молоком или водой), панируют в сухарях и жарят. При отпуске поливают жиром и гарнируют.

Гарниры: каши рассыпчатые, бобовые отварные, картофель (отварной, фри, по-деревенски или жареный), овощи отварные, тыква, кабачки, баклажаны жареные, сложные гарниры.

Как приготовить эскалоп

Ингредиенты: свинина, телятина или баранина, гренки для подачи.

Из каких частей получится самый вкусный эскалоп: корейка свинины, телятины или баранины.

Приготовление: из корейки нарезают порционные куски мяса толщиной 10-15 мм (по 1-2 на порцию), слегка отбивают, посыпают солью, перцем и жарят с обеих сторон. При отпуске эскалоп кладут на гренок, гарнируют и поливают мясным соком.

Гарниры: картофель (отварной, фри, по-деревенски или жареный), овощи отварные с жиром, сложные гарниры.

Чтобы приготовить гренки, пшеничный хлеб очищают от корок и обжаривают в сливочном масле.

Как вкусно приготовить говядину, тушенную с черносливом

Ингредиенты: говядина, лук, томатное пюре, чернослив.

Из каких частей получится самая вкусная говядина с черносливом: боковой и наружный куски тазобедренной части.

Приготовление: мясо, нарезанное по 1-2 куска на порцию, посыпают солью и перцем, обжаривают, добавляют нарезанный пассированный лук, томатное пюре, заливают бульоном или водой и тушат при слабом кипении около 1 ч. Затем кладут промытый чернослив и тушат еще 20 мин. За 5 мин до окончания тушения кладут соль, перец горошком и лавровый лист. При отпуске мясо гарнируют и поливают соусом, в котором тушилось мясо.

Гарниры: картофель (отварной, фри, пюре, по-деревенски или жареный), макароны отварные, овощи отварные с жиром; овощи, припущенные с жиром, тыква, кабачки, баклажаны жареные.

Источник — сборник рецептур блюд для предприятий общественного питания.?

Юлия Литвинова

Материал подготовлен слушателем курсов Алтайской академии гостеприимства по проекту "Журналист меняет профессию". Организаторы конкурса – крафт-клуб М2, министерство образования и науки Алтайского края, компания "Барнаул-Спецодежда".