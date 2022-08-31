Аграрные предприятия Алтая обменялись опытом в рамках нацпроекта «Производительность труда»

ООО «Агро-Сибирь» приняло 26 августа мероприятие по обмену опытом реализации национального проекта «Производительность труда» с участием представителя министерства экономического развития Алтайского края и представителей новых предприятий-участников нацпроекта из сельскохозяйственной отрасли: ООО «Агрофирма Гудвилл», ООО «Бурановское», ООО «Чарышское». Работу по улучшениям на данных предприятиях будут осуществлять эксперты Регионального центра компетенций (РЦК).

В рамках встречи заместитель министра экономического развития Алтайского края, начальник управления инновационного развития и кластерной политики Серей Кореннов рассказал присутствующим о возможностях нацпроекта и мерах государственной поддержки.

Об истории и перспективах своего предприятия, а также о роли проектов по улучшению в развитии хозяйства рассказал директор ООО «Агро-Сибирь» Владимир Шитц, который поделился своим опытом реализации национального проекта.

Руководитель проектного офиса «Агро-Сибири» Надежда Старыгина, в свою очередь, презентовала результаты пилотного проекта «Оптимизация потока по производству молока» и поделилась выявленными проблемами и применяемыми инструментами бережливого производства для их решения.

Также представители предприятия продемонстрировали гостям работу инфоцентра генерального директора, созданного в рамках нацпроекта, где большое значение уделяется выявлению и оперативному решению проблем от рабочего места на фермах до директора хозяйства.

При проведении экскурсии по ферме Кировского отделения, участники мероприятия оценивали эффективность внедренных инструментов и методов бережливого производства. Специалисты новых предприятий-участников национального проекта ознакомились с организацией рабочих мест по системе 5С в комнате слесарей, осмотрели адресное хранение препаратов в ветеринарной аптеке, укомплектованные рабочие тележки для операторов и организацию мест хранения уборочных инструментов.

Кроме того, участникам презентовали разработанные стандарты лечения и профилактики мастита, по рутине доения и по проверке чистоты молочного оборудования, а также наработки по новому проекту «Оптимизация процесса выращивания бычков на откорм», открытому в рамках нацпроекта на этапе «Тиражирования».

Представители аграрного сектора лично убедились в эффективности бережливых технологий, работающих спустя 1,5 года после завершения пилотного проекта в сельскохозяйственной отрасли.

Итоги встречи участники подвели в формате обратной связи. Присутствующие отметили отличную атмосферу, созданную организаторами.

«Благодарим за организацию обмена опытом, за позитив на старте работы по проекту. Есть на кого равняться», — подчеркнула директор по экономике и развитию животноводства ООО «Агрофирма Гудвилл» Ольга Бабинец.

Сегодня в национальном проекте «Производительность труда» повышают эффективность процесса производства сырого молока 42 предприятия в 27 субъектах России. 4 из них работают в Алтайском крае.

Справка

Национальный проект «Производительность труда» направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн. рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля).

Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20−65−39, 20−65−56 или электронной почте: innov@alregn.ru.