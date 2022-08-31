31 августа
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Экономика

Аграрные предприятия Алтая обменялись опытом в рамках нацпроекта «Производительность труда»

ООО «Агро-Сибирь» приняло 26 августа мероприятие по обмену опытом реализации национального проекта «Производительность труда» с участием представителя министерства экономического развития Алтайского края и представителей новых предприятий-участников нацпроекта из сельскохозяйственной отрасли: ООО «Агрофирма Гудвилл», ООО «Бурановское», ООО «Чарышское». Работу по улучшениям на данных предприятиях будут осуществлять эксперты Регионального центра компетенций (РЦК).

Нацпроект «Производительность труда» улучшает работу предприятий Алтая.
Нацпроект «Производительность труда» улучшает работу предприятий Алтая.
Фото: КАУ «Алтайский центр кластерного развития».

В рамках встречи заместитель министра экономического развития Алтайского края, начальник управления инновационного развития и кластерной политики Серей Кореннов рассказал присутствующим о возможностях нацпроекта и мерах государственной поддержки.

Об истории и перспективах своего предприятия, а также о роли проектов по улучшению в развитии хозяйства рассказал директор ООО «Агро-Сибирь» Владимир Шитц, который поделился своим опытом реализации национального проекта.

Руководитель проектного офиса «Агро-Сибири» Надежда Старыгина, в свою очередь, презентовала результаты пилотного проекта «Оптимизация потока по производству молока» и поделилась выявленными проблемами и применяемыми инструментами бережливого производства для их решения.

Также представители предприятия продемонстрировали гостям работу инфоцентра генерального директора, созданного в рамках нацпроекта, где большое значение уделяется выявлению и оперативному решению проблем от рабочего места на фермах до директора хозяйства.

При проведении экскурсии по ферме Кировского отделения, участники мероприятия оценивали эффективность внедренных инструментов и методов бережливого производства. Специалисты новых предприятий-участников национального проекта ознакомились с организацией рабочих мест по системе 5С в комнате слесарей, осмотрели адресное хранение препаратов в ветеринарной аптеке, укомплектованные рабочие тележки для операторов и организацию мест хранения уборочных инструментов.

Кроме того, участникам презентовали разработанные стандарты лечения и профилактики мастита, по рутине доения и по проверке чистоты молочного оборудования, а также наработки по новому проекту «Оптимизация процесса выращивания бычков на откорм», открытому в рамках нацпроекта на этапе «Тиражирования».

Представители аграрного сектора лично убедились в эффективности бережливых технологий, работающих спустя 1,5 года после завершения пилотного проекта в сельскохозяйственной отрасли.

Итоги встречи участники подвели в формате обратной связи. Присутствующие отметили отличную атмосферу, созданную организаторами.

«Благодарим за организацию обмена опытом, за позитив на старте работы по проекту. Есть на кого равняться», — подчеркнула директор по экономике и развитию животноводства ООО «Агрофирма Гудвилл» Ольга Бабинец.

Сегодня в национальном проекте «Производительность труда» повышают эффективность процесса производства сырого молока 42 предприятия в 27 субъектах России. 4 из них работают в Алтайском крае.

Справка

Национальный проект «Производительность труда» направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн. рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля).

Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20−65−39, 20−65−56 или электронной почте: innov@alregn.ru.

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