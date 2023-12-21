Актуальные вопросы устойчивого функционирования алтайского АПК обсудили в регионе

В этом году в рамках регионального Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности была предусмотрена серия деловых мероприятий. В краевой столице 6 декабря прошло пленарное заседание «Актуальные вопросы устойчивого функционирования АПК Алтайского края».

На мероприятии, куда прибыли главы районов, руководители районных органов управления АПК, сельхозтоваропроизводители, обсуждался широкий круг вопросов, касающихся развития отрасли и социального обустройства сельской местности.

Открывая пленарное заседание, заместитель Председателя Правительства Алтайского края Александр Лукьянов поблагодарил Минсельхоз России за внимание к поддержке и решению вопросов Алтайского края, как к крупному региону с самым большим посевным клином. Он отметил, что особенно значимы для края вопросы по увеличению государственной поддержки.

Уборка хлеба. Источник: Телеграм-канал Минсельхоза Алтайского края.

Директор Департамента растениеводства, механизации химизации и защиты растений Минсельхоза России Роман Некрасов привел аналитику по нашему региону с 2018 года. Отдельно он обозначил рывок по производству масличных культур.

Очень серьезное увеличение, практически 1,7 млн тонн получено в прошлом году. В 2018 году сбор был 1 млн тонн. Увеличение в 1,7 раза — результат серьезной системной работы, анализа рынка, развития переработки, выстраивания логистических цепочек, подбор семенного материала, технологий и так далее. Это было проделано в кратчайшие сроки, — сказал Роман Некрасов.

Также он отметил рост по производству картофеля и овощей открытого грунта, в частности по овощам — двухкратный.

По применению минеральных удобрений за обозначенный период — рост в 2,3 раза. Ожидается, что по итогам 2023 года показатель внесения в регионе составит 30 кг на гектар, — уточнил директор департамента Минсельхоза России.

Министр сельского хозяйства региона Сергей Межин во время своего выступления подвел предварительные итоги уборочной кампании и работы подотрасли животноводства, а также инвестиционной активности аграриев. За три квартала этого года в техперевооружение сельского хозяйства в регионе было вложено 14,5 млрд рублей, по году ожидается 18,5 млрд рублей.

В секторе сельхозорганизаций, индивидуальных предпринимателей и фермеров производство молока, мяса, яиц выросло.

По господдержке на будущий год все направления и приоритеты сохраняются. Задача, как и в предыдущие годы, организовать максимально оперативное доведение поддержки хозяйствам, — пояснил министр.

Также он акцентировал внимание на том, что в следующем году будет увеличено финансирование для компенсации части затрат на приобретение элитных семян, что позволит хозяйствам эффективно вести сортосмену и сортообновление.

В ходе мероприятия также поднимались темы кадрового обеспечения отрасли, научного сопровождения развития АПК, качества зерна и другие вопросы. Например, для решения кадрового вопроса планируется целевое обучение, поддержка производственной практики студентов, выплаты на обустройство молодым специалистам и работа по программе «Профессионалитет».