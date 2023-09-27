«Алтайлес» запустил чат-бот, который принимает обращения для проверки законности рубок

Сообщаем, что холдинг «Алтайлес» запустил чат-бот @Rubki_bot , который принимает обращения для проверки законности рубок на арендованных компанией участках. Заполнение заявки занимает не более двух минут.

Для этого понадобится ввести следующие данные: название административного района, ближайшего населенного пункта или координаты места, добавить фото/видео (деляночного столба, если есть), адрес электронной почты. Ответ придет в течение суток на почту и будет опубликован на этом канале.