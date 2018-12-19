Алтайская прокуратура считает незаконным утвержденный краевым ведомством тарифа для СГК

Прокуратура Алтайского края оспаривает в краевом суде тариф, установленный для структуры СГК в Рубцовске, просчитанный по новому методу в соответствии с законодательством. Об этом сообщила директор по тарифообразованию СГК Екатерина Косогова изданию lenta.ru . «Такое впечатление, что тарифная политика в нашей стране заменилась социальщиной», — говорит она.

В краевой суд обратился заместитель прокурора Алтайского края, административным ответчиком по делу выступает управление края по госрегулированию цен и тарифов. По словам Екатерины Косоговой, прокуратура оспаривает тариф, рассчитанный по методу альтернативной котельной строго в соответствии с федеральным законом, на который дали согласие местные власти.

Как мы сообщали чуть раньше, новый метод регулирования тарифов должен был начать применяться в Рубцовске в 2019 году.

Екатерина Косогова. Sibgenko.ru

Екатерина Косогова,

директор по тарифообразованию СГК:

Действующее законодательство составлено таким образом, что основания для отмены тарифа можно найти у каждого. То есть обратиться в суд можно на любом основании, а дальше как решит суд. И в итоге получается, что если бы не было альтернативной котельной, — а СГК вложила в Рубцовске два миллиарда рублей — то нам бы просто отменили тариф по желанию прокуратуры.

Топ-менеджер СГК считает, что тарифное законодательство в России «не имеет никакой экономической обоснованности», создается впечатление, что тарифная политика в стране заменилась «социальщиной». При этом местные власти, которые заинтересованы в росте инвестиций в энергетику, являются заложниками ситуации: они отвечают перед федеральной властью за недовольство народа.

Управление по тарифам. Altapress.ru

Екатерина Косогова,

директор по тарифообразованию СГК:

Федералы спустили индекс оплаты для граждан, который якобы нельзя превышать. Почему? Никаких объяснений! Нет никакой рациональной формулы. И местная власть оказывается в рамках, когда она ни за что не должна допустить повышения тарифа на тепло. С другой стороны, именно местная власть отвечает за организацию теплоснабжения. Но при таком поведении федерального центра она видит, что у нее будет катастрофа, и поэтому не знает, что ей делать. Механизма выхода из такой ситуации практически не существует.

Согласно информации суда, ближайшее заседание по делу состоится 24 декабря.

Кто такая Екатерина Косогова

Родилась 30 апреля 1975 года. В 1997 году окончила Пермский госуниверситет по специальности «юриспруденция». В 2001 году получила второе высшее образование по специальности «менеджмент организации» в Уральской академии государственной службы, диплом с отличием.

Занимала руководящие должности в энергетических компаниях России. С 2004 по 2007 годы возглавляла Муниципальное управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Перми. В СГК работает с февраля 2013 года.