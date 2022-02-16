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Алтайские макароны от компании «Алмак» завоевали россыпь наград на международной выставке

Международная выставка «ПродЭкспо-2022», считающаяся крупнейшей не только в России, но и во всей Восточной Европе, 11 февраля завершилась в Москве. Компании «Алтайские макароны» она принесла несколько престижных медалей. Экспертное сообщество конкурса качества по достоинству оценило продукцию алтайского производителя.

Международная выставка «ПродЭкспо-2022».
Международная выставка «ПродЭкспо-2022».
Компания «Алтайские макароны».

На конкурс представлена новинка — уникальные по своим свойствам макароны «GIMALAYSKIYE», с добавлением гималайской соли, от компании «Алмак». Кладезь витаминов и микроэлементов делает данный продукт сбалансированным и отлично отражается на пищеварении. Впервые макароны премиум класса соединили в себе классику изготовления макарон и пользу гималайской соли.

Макароны «GIMALAYSKIYE» удостоились почетного приза — Гран-при (кубок) и диплом — в престижном конкурсе «ПродЭкспо — 2022» на лучший инновационный продукт.

Золотую медаль в номинации «Лучший продукт 2022» завоевали макароны «PASTA VENETA» (формат Спиралька), произведенные из твердых сортов пшеницы.

Потребители ценят их за великолепный вкус, приятный желтоватый цвет, содержание витаминов и микроэлементов.

Макароны «PASTA VENETА» без преувеличения можно назвать продуктом с безупречным качеством. Теперь это подтверждено жюри международной выставки «ПродЭкспо -2022».

Международная выставка «ПродЭкспо-2022».
Международная выставка «ПродЭкспо-2022».
Компания «Алтайские макароны».

Справка

На протяжении 80 лет предприятие производит продукцию высокого качества по доступной цене, обеспечивая покупателей экологичным и полезным продуктом. В копилке предприятия 8 золотых, 7 серебряных медалей за качество продукции, завоеванных на международных, федеральных и региональных выставках, а также звание «Лучшие алтайские продукты».

Компания «Алмак»

Адрес: г Барнаул, ул. Трактовая 31-Б
Тел. 8 (3852) 203−055

Эл. почта: almac@almac.ru
Сайт: www.almac.ru

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