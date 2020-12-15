Отраслевой союз мукомолов не согласен с предложенным Минсельхоза РФ механизмом сдерживания цен на хлеб и считает более действенными свои варианты, которые и направил в министерство. Алтайские зернопереработчики поддерживают предложения отраслевого союза, рассказал altapress.ru председатель совета директоров «Коротоякского элеватора» Сергей Маслов.

Что случилось с хлебом

Цены на хлеб в рознице действительно растут. В Алтайском крае за год (7 декабря 2020 года к 9 декабря 2019-го) хлеб из пшеничной муки 1 и 2 сорта подорожал с 45,63 до 52,26 рублей за килограмм, или на 14,5%.

У роста цен на хлеб есть объяснение: за год зерно подорожало почти в 1,5 раза. По словам Сергея Маслова, год назад пшеницу 3 класса закупали по 10−12 тыс. рублей за тонну. Сейчас — по 16,5−17 тыс. рублей.

За январь-ноябрь пшеница в России подорожала на 30−40%, сообщает и РБК со ссылкой на информацию ассоциации производителей муки «Русская мука».

Соответственно, подросла в цене и мука — с 18 до 21 тыс. рублей, сообщает Сергей Маслов. Однако механизм сдерживания цен на хлеб, предложенный Минсельхозом России, мукомолы считают труднореализуемым и неэффективным.

Грузчик с мукой Анна Зайкова

Дадим денег на закупку

Идея Минсельхоза — субсидии мукомольным предприятиям на закупку части продовольственной пшеницы и ржи, которая идет на выработку муки для производства хлеба массовых сортов.

Как стало известно изданию «Коммерсантъ», чиновники предлагают компенсировать не более 50% от разницы между текущей ценой на зерно и среднемесячной (за 3 предыдущих года), скорректированной с учетом инфляции. Условие выплаты субсидии — продажа хлебопекам не менее 75% муки из такого зерна.

Идею обсудили 7 декабря в онлайн-совещании с представителями отрасли из разных регионов страны — участие в нем приняли и алтайские зернопереработчики.

Хлеб. СС0.

Почему мукомолы не согласны

Но в отрасли с предложением ведомства не согласны, о чем написал в письме вице-премьеру РФ Виктории Абрамченко президент Российского союза мукомольных и крупяных предприятий Аркадий Гуревич (письмо, отправленной 10 декабря, есть в распоряжении редакции altapress.ru).

Достичь поставленной цели — снизить цены на хлеб массовых сортов — этот механизм не поможет, так как «большинство индустриальных мельниц в регионах товарного производства зерна отпускают непосредственно хлебозаводам лишь 10−20% производимой муки».

Мука. СС0

Остальная мука продается трейдерам в другие регионы, которые «в программе субсидирования справедливо не участвуют», — написали мукомолы.

«Механизм Минсельхоза сложно администрируемый и неприемлемый. На хлебозаводы напрямую мы поставляем очень мало муки. Мука продается по всей России от Питера до Владивостока, вычленить ту, которая идет на хлебозаводы, очень сложно», — считает Сергей Маслов.

Черный хлеб Изображение Андрей Баклан с сайта Pixabay

Встречное предложение мукомолов

Мукомолы считают приемлемым два других варианта.

Первый — адресная поддержка индустриальных предприятий хлебопекарной отрасли — предлагается субсидировать затраты на переработку муки. Этот вариант продвигает Российский союз пекарей, мукомолы тоже за.

Второй вариант — выплаты «хлебных субсидий» малоимущему населению. Такая адресная поддержка позволит устанавливать справедливую цену на основной объем хлеба и помочь наименее социально защищенным группам населения.

По словам Сергея Маслова, эти варианты поддерживают все мукомолы, включая алтайских.

Напомним, ранее федеральные чиновники предложили бизнесу такой вариант сдерживания цен на сахар и подсолнечное масло: предельные цены. Первый будет стоить в рознице 45 рублей за килограмм, второе — 110 рублей за литр.