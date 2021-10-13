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Экономика

Алтайские нарушители ПДД успешно пополняют краевой бюджет на полмиллиарда в год

Штрафы нарушителей правил дорожного движения — одна из главных доходных статей краевого бюджета из категории «неналоговые доходы». Об этом рассказал журналистам вице-губернатор и министров финансов Алтайского края Данил Ситников в ходе онлайн-конференции. Это второй по размеру источник формирования неналоговых доходов регионального бюджета.

Полиция. ГИБДД
Полиция. ГИБДД
Анна Зайкова, altapress.ru

Неналоговые доходы краевого бюджета составляют 1,5−1,7 млрд рублей ежегодно, сообщил глава краевого минфина.

Из них около 700 млн рублей — доходы от использования имущества, земли, и краевых объектов недвижимости, около 600 млн рублей — штрафы ГИБДД. Остальные источники Ситников охарактеризовал как небольшие.

Ранее «АиФ» объяснял, что в бюджеты субъектов РФ штрафы зачисляются в том случае, если постановления об их наложении вынесены должностными лицами органов исполнительной власти региона и должностными лицами госучреждений, подведомственных органам исполнительной власти регионов.

Данил Ситников в АКЗС.
Данил Ситников в АКЗС.
Антон Федотов.

Что касается налоговых источников краевого бюджета, то это НДФЛ, налог на прибыль, акцизы, налог на имущество организаций и на совокупный доход. В правительстве края ожидают, что в 2022 году этот вид доходов возрастет по всем видам налогов.

Ранее министр рассказал, что уже с 1 января 2022 года у краевых бюджетников, подпадающих под действия указов президента 2012и 2018 годов, повысится зарплата на 15,9%. У «неуказных» категорий бюджетников зарплата возрастет на 4%, но только с 1 октября.

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