В Алтайский край перестали привозить фрукты из охваченного короновирусом Китая

В Алтайский край практически полностью прекратились поставки овощей и фруктов из Китая. Об этом 4 февраля сообщил и.о. руководителя регионального Управления Россельхознадзора Андрей Миронов. По его словам, этому есть два объяснения, одно из них — вспышка короновируса.

Андрей Миронов утверждает: частичный запрет на ввоз продукции из Китая произошел еще в августе прошлого года. Тогда из-за обнаружения карантинных вредителей границу закрыли для семечковых и косточковых культур — яблок, абрикосов, вишни и черешни, персиков и нектаринов, груш и айвы, слив.

С 6 января 2020 году под запрет попали и цитрусовые.

По словам эксперта, учитывая, что с момента последнего запрета не прошло и месяца, китайские лимоны, мандарины и апельсины, которые хорошо хранятся, еще можно увидеть на полках алтайских магазинов.

При этом объемы ввоза не запрещенной продукции, например, винограда и киви, серьезно сократились. Причиной, скорее всего, стала вспышка короновируса в Китае. Через саму продукцию вирус не передается, однако заразившиеся люди потенциально могут с ней контактировать.

Овощи в супермаркете. СС0

Андрей Миронов утверждает: сейчас алтайские компании работают с поставщиками из Турции, Африки и Южной Америки.

Может ли Россия полностью перекрыть поставки китайского продовольствия из-за вспышки опасного вируса, эксперт затруднился ответить.