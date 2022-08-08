Алтайский фермер планирует в 1,5 раза увеличить стадо КРС и увеличить поставки молока от племенных коров

Увеличить производительность своего хозяйства планирует глава крестьянско-фермерского хозяйства Николай Ситников из Ребрихинского района Алтайского края. Он разводит коров, а молочную продукцию отдает в частную сыроварню. Возможности уже имеющейся фермы позволяют увеличивать стадо, и корма у Ситниковых свои, что является хорошим подспорьем в содержании животных.

— Я много лет выращивал вместе с отцом зерновые и зернобобовые культуры, а год назад завел коров — посмотреть, как дело пойдет. Сегодня у нас около сотни голов крупного рогатого скота и я вижу потенциал для развития, — рассказал Николай Ситников.

Его отец, Александр Иванович Ситников в сельском хозяйстве Ребрихинского района личность известная. Более 30 лет занимается выращиванием сельхозкультур в этом не простом по климатическим условиям районе. Один из его сыновей — Николай, ему 29 лет, тоже решил связать свою жизнь с сельским хозяйством, таким знакомым и понятным с самого детства делом. Получил профессию агронома, поработал в паре с отцом в его хозяйстве, набрался опыта и в начале 2020 года, еще до пандемии, стал главой собственного КФХ в с. Белово.

А с новым статусом решил заняться и новым делом — молочным животноводством. Для нового дела нужны были и новые знания. Так в конце 2021 года он стал участником проекта Россельхозбанка «Школа фермера».

— В итоговой работе сделал краткий бизнес-план по развитию молочного производства с нуля и создания молочной фермы на основе уже имевшегося у меня опыта. «Школа фермера» дала знания, которых не хватало, много информации по государственным программам поддержки, кредитованию, но в большей степени это люди, с кем удалось познакомиться: участники группы, специалисты вуза, представители компаний, где мы были на практике, очень много полезных связей для работы. После получения диплома в декабре вплотную занялся подготовкой к новому сезону, воспользовался кредитом для проведения посевной кампании. Сейчас планирую взять инвестиционный кредит на покупку около 50 голов племенного молочного стада, ищу подходящий репродуктор. Россельхозбанк готов дать кредит, но у племенных хозяйств все расписано чуть не на год вперед, так что пока в поиске подходящего поголовья, — поделился планами Николай.

— С начала года Алтайский филиал Россельхозбанка выдал более 6 млрд рублей на сезонные работы, что на 3 млрд рублей больше, чем годом ранее на эту же дату. Более 85% кредитов алтайским аграриям выдается по льготным ставкам. При этом, для таких клиентов, как Николай, при кредитовании на приобретение молодняка с/х животных, существует отсрочка погашения основного долга до 12 месяцев. Мы уверены, что любой сельхозтоваропроизводитель сможет найти в нашем банке поддержку своим планам и начинаниям, — прокомментировал директор Алтайского регионального филиала Россельхозбанка Николай Бойко.

АО «Россельхозбанк»