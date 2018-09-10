Алтайский филиал Россельхозбанка продолжает финансирование сезонных работ в крае

Финансовая поддержка Россельхозбанка способствовала успешному проведению посевной на территории двух Алтаев. Кредитование сезонных работ Алтайским филиалом по данным на 1 сентября составило 2,176 млрд рублей, что на 30% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. В текущем сезоне заемные средства предоставлены 141_ агрохозяйству.

В рамках программы льготного кредитования аграриев предприятиям АПК двух Алтаев выданы льготные кредиты на сумму более 2,1 млрд рублей.

Кредитные средства позволили аграриям оперативно осуществить закупку семян и средств защиты растений, минеральных удобрений, горюче-смазочных материалов, а также решить другие текущие задачи для своевременного проведения посевной и уборочной кампаний.

Борис Бабаев,

заместитель директора филиала:

В настоящее время уборочная кампания в Алтайском крае и Республике Алтай в самом разгаре, и наш филиал делает все возможное для оперативного обеспечения аграриев необходимыми финансовыми ресурсами. До конца текущего года мы планируем предоставить сельхозпроизводителям Алтая еще порядка 735 млн рублей.

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