Алтайский филиал Россельхозбанка увеличил кредитование малого и среднего бизнеса

По состоянию на 30 октября 2018 года общий объем кредитного портфеля клиентов малого и среднего бизнеса Алтайского филиала превысил 4,2 млрд рублей. С начала года данный показатель увеличился на 11%.

В настоящее время в филиале обслуживается свыше 780 предприятий и индивидуальных предпринимателей, относящихся к данным сегментам бизнеса. Наибольшая доля клиентов приходится на предприятия агропромышленного комплекса. Полученные заёмные средства они направляют как на текущие, так и на инвестиционные цели, сезонные работы, приобретение техники и оборудования.

Отметим, на сезонные работы в текущем году (на 30 октября 2018 г.) клиентам малого и среднего бизнеса предоставлено более 2 млрд рублей, что на 40% выше аналогичного периода прошлого года.

Владимир Богданов,

директор Алтайского филиала:

Поддержка малого и среднего бизнеса — одно из приоритетных направлений деятельности филиала. Кредитные продукты для этой категории клиентов разработаны с учетом их потребностей. При этом Банк постоянно совершенствует условия кредитования и предлагает новые решения: сокращает сроки рассмотрения заявок, снижает требования к необходимому пакету документов.

Справка

АО «Россельхозбанк» — основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.