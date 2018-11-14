Алтайский филиал РСХБ выпустил свыше 33 тысяч пенсионных карт

Пенсионная карта «Мир» выпускается моментально, бесплатно. Используя её, клиент может получить свою пенсию в любом банкомате. При этом, в банкоматах Россельхозбанка или банков-партнеров (Альфа-банк, Промсвязьбанк, Райфайзенбанк, Росбанк) денежные средства снимаются без комиссии. На остаток средств на счете Пенсионной карты ежемесячно начисляется проценты. Владелец карты получает бесплатные уведомления по смс о зачислении средств на счет.
Владимир Богданов,
директор Алтайского филиала:
Солидное число клиентов Алтайского филиала составляют люди пожилого возраста. Мы искренне ценим их за оказанное Банку доверие и стараемся его оправдать.
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