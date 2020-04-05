Алтайский край получит 91,5 млн рублей на доплаты рискующим жизнью медикам

Правительство России распределили между регионами 5,11 млрд рублей, предназначенных на финансовую поддержку медработников, сообщает кабмин.

Горбольница №5. Подготовка к приему больных с коронавирусом.

«На осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией», — говорится в распоряжении.

Согласно документу, Минздраву России на эти цели выделено 10,2 млрд рублей, из которых 5,11 млрд уже распределены между регионами.

Алтайский край получит 91,467 млн рублей. Соседняя Республика Алтай — 8,736 млн, среди регионов СФО это минимальная сумма.

Больше всего выделили Новосибирской области — 109,7 млн. Далее идут Красноярский край (105,026) и Кемеровская область (100,957).

Иркутская область получила 95,847 млн, Омская область — 76,950, Томская область — 36,493, Республика Хакасия — 21,235 млн, Республика Тыва — 12,395 млн.

Горбольница № 5. Подготовка к приему больных с коронавирусом. Дмитрий Лямзин.

Согласно карте распространения коронавирусной инфекции в мире, только в двух регионах Сибири не выявлены случаи заболевания.

Больше всего заболевших в Красноярском крае — 25 человек, в Новосибирской и Омской областях — по 10, в Иркутской области — 8, в Алтайском крае — 7 (установлена связь трех последних заразившихся), в Хакасии, Томской и Кемеровской областях — по 3 инфицированных.

Напомним, ранее в Алтайском крае два врача отказались работать из-за страха заразиться коронавирусом.