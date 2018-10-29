Алтайский региональный филиал АО «Россельхозбанк» поддерживает аграриев

Уборочная кампания в Алтайском крае близится к концу. Завершен сбор зерновых и зернобобовых культур. Валовой сбор зерна в 2018 году с полей площадью 3 млн 172 тыс. гектаров составил 4 млн 800 тыс. тонн. Однако, аграриям не до отдыха: еще не собран подсолнечник, грядет подготовка полей к весеннему севу. Он, как правило, не обходится без финансовой поддержки кредитных организаций.

Уборочная кампания в Алтайском крае близится к концу. Завершен сбор зерновых и зернобобовых культур. Валовой сбор зерна в 2018 году с полей площадью 3 млн 172 тыс. гектаров составил 4 млн 800 тыс. тонн. Однако, аграриям не до отдыха: еще не собран подсолнечник, грядет подготовка полей к весеннему севу. Он, как правило, не обходится без финансовой поддержки кредитных организаций.

О том, как Алтайский региональный филиал Россельхозбанка финансирует сезонные работы, нам рассказал заместитель директора Борис Бабаев.

— Борис Владимирович, на какую помощь могут рассчитывать сельхозпроизводители, обратившись в Россельхозбанк?

— Поддержка агропромышленного комплекса Алтайского края и Республики Алтай является приоритетным направлением деятельности нашего филиала. Мы понимаем насколько важно своевременно посеять и собрать урожай. Банк регулярно проводит системную работу по повышению доступности кредитных ресурсов для предприятий АПК. Мы предлагаем специальные кредитные продукты, которые учитывают потребности клиентов. Денежные средства предоставляются на приобретение ГСМ, запчастей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники и оборудования, закуп кормов, ветеринарных препаратов, молодняка сельскохозяйственных животных. Среди преимуществ кредитных продуктов Банка — гибкий подход к обеспечению кредита, конкурентоспособные процентные ставки, а также возможность отсрочки погашения основного долга. Наш филиал готов индивидуально подходить к рассмотрению заявок даже при наличии у заемщика пролонгации по действующим займам.

— Востребованы ли кредиты на сезонно-полевые работы у аграриев в 2018 году?

— Безусловно. Ежегодно наш филиал увеличивает объемы финансирования сезонно-полевых работ. Так, за 9 месяцев текущего года Алтайский филиал выдал кредитов на сумму свыше 2,3 млрд рублей, что на 35% выше аналогичного периода 2017 года. Большая часть из них предоставлена в рамках государственной программы льготного кредитования АПК.

— В период уборочной кампании перед аграриями остро встает вопрос обновления парка техники. Каким образом Россельхозбанк может помочь в этом направлении?

— Для покупки сельскохозяйственной техники в Банке действует специальное предложение — кредит под залог приобретаемой техники. Кредит даёт возможность приобрести как новую, так и бывшую в употреблении технику и оборудование. Срок кредитования — до 7 лет, первоначальный взнос — 20% от стоимости. Программа предусматривает субсидирование государством части стоимости приобретаемой техники. Так же до 12 месяцев действует отсрочка основного долга.

Для того, чтобы клиентам не приходилось тратить время на поездки в центральный офис в Барнауле, они могут обратиться в любую из ближайших точек продаж, которые расположены в районных центрах и городах Алтайского края, Республики Алтай.

Сегодня Алтайский региональный филиал РСХБ готов полностью удовлетворить потребности сельхозпроизводителей.