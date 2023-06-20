20 июня
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Экономика

Алтайский Сбер стал стратегическим партнёром «Дня сибирского поля – 2023»

Алтайское отделение Сбербанка поддержит проведение межрегионального агрофорума в статусе участника-стратегического партнёра.

Алтайское отделение Сбербанка поддержит проведение межрегионального агрофорума в статусе участника-стратегического партнёра.
Алтайское отделение Сбербанка поддержит проведение межрегионального агрофорума в статусе участника-стратегического партнёра.
Фото предоставлено пресс-службой Сбербанка.

На площадке Сбера посетителям форума расскажут о кредитовании, лизинге, новинках в цифровизации АПК и многом другом. Сбер также планирует подписать ряд соглашений о сотрудничестве, направленных на развитие проектов партнёров.

Впервые на своей площадке банк установит передвижной пункт кассовых операций (ППКО). Это мобильный офис банка, размещённый в микроавтобусе. Такие автомобили обслуживают клиентов в сёлах, где нет офисов Сбера. В ППКО установлен современный банкомат, который может выдавать деньги без пластиковой карты, поскольку использует технологии биометрии, а также оборудовано рабочее место сотрудника банка. Посетители агрофорума смогут снять деньги или, наоборот, положить их на счёт, провести другие банковские операции.

Иван Шешиков,
управляющий Алтайским отделением ПАО Сбербанк:

На агрофоруме «День Сибирского поля» мы ежегодно показываем передовые цифровые решения Группы компаний Сбер и консультируем по вопросам кредитования, лизинга, страхования. Каждый из наших продуктов помогает в достижении конкретных задач бизнеса. Мы можем предложить своё решение под самые разные потребности. Приглашаю посетителей и участников на стенд Сбера – за новыми возможностями для развития своего дела.

Напомним, Межрегиональный агропромышленный форум «День сибирского поля» в этом году будет проходить 28–29 июня. Место осталось неизменным – площадка Сибирского агропарка (37-й км Павловского тракта). Номер стенда Сбера – 207.

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